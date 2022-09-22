Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri - Son Dakika
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Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

22.09.2022 19:32
Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

Netflix geçtiğimiz günlerde 5-11 Eylül Eylül arası en çok izlenen dizileri paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizileri ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

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Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 12-18 Eylül arası en çok izlenenleri paylaştı.

Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1Cobra Kai: 5. sezon295 milyon 550 bin2Fate: The Winx Saga: 2. sezon148 milyon 960 bin3The Crown: 1. sezon240 milyon 790 bin4The Imperfects: 1. sezon235 milyon 20 bin5Devil in Ohio329 milyon 300 bin6Sins of Our Mother124 milyon 390 bin7The Crown: 2. sezon116 milyon 670 bin8Love Is Blind: 2. sezon614 milyon 370 bin9Stranger Things 41713 milyon 480 bin10The Sandman: 1. sezon712 milyon 220 bin

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Netflix tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında 95 milyon 550 bin izlenme saatiyle Cobra Kai'nin 5. sezonu yer alıyor. Bu yapım önceki sezonlarıyla daha önce bu listeye girmeyi başarmış olsa da yeni sezonun ilk iki haftasında bu kadar yüksek izlenmeye ilk kez ulaşıyor.

Listenin 2. sırasında Fate: The Winx Saga'nın 2. sezonu yer alıyor. Çocukluğumuzda bir çoğumuzun izlediği Winx Club çizgi film serisinin beyaz perdeye uyarlandığı bu yapım da ilk sezonunda çok başarılı olmamış olsa da 2. sezon ile yüksek izlenme sayılarına ulaştı.

Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri

Listenin en dikkat çeken ismi ise The Crown oldu. Birleşik Krallık Kraliçe'si II. Elizabeth'in ölümünün ardından sevenleri bir kez daha Crown'a başlamış olacak ki uzun zamandır Top 10 listesine giremeyen yapım bir anda iki sezonunu birden sokmayı başardı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

The Crown, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kraliçe'nin ölümü dizisiyle anıldı! Netflix'te haftanın en çok izlenenleri - Son Dakika

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