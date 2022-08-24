En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu! - Son Dakika
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En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

24.08.2022 21:56
En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

Netflix geçtiğimiz günlerde 8-14 Ağustos arası en çok izlenen yapımlarını paylaşmıştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Netflix, haftanın en çok izlenen dizilerini paylaştı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 15-21 Ağustos arası en çok izlenenleri paylaştı.

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1The Sandman: 1. sezon377 milyon 240 bin2Never Have I Ever: 3. sezon259 milyon 450 bin3Stranger Things 41328 milyon 800 bin4Locke & Key: 3. sezon228 milyon 310 bin5Echoes125 milyon 630 bin6Manifest: 1. sezon1624 milyon 120 bin7Virgin River: 4. sezon520 milyon 470 bin8Never Have I Ever: 1. sezon217 milyon 10 bin9Never Have I Ever: 2. sezon416 milyon 770 bin10Manifest: 2. sezon816 milyon 270 bin

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En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 77 milyon 240 bin izlenme saatiyle The Sandman'in 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz haftalarda da sahip olduğu yüksek izlenme saatleri sayesinde platformun en çok izlenenleri arasına girmeyi başarmıştı.

Listenin 2. sırasında ise 59 milyon 450 bin izlenme saatiyle Never Have I Ever'ın 3. sezonu yer alıyor. Bu yapım da 2 haftadır Top 10 sıralamasına girmeyi başardı. Fakat hemen arkasında Stranger Things'in 4. sezonu yer alıyor. Üstelik arka arkaya tam 13 hafta, yani 3.5 aydır en çok izlenenler arasında bulunuyor.

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

Benzer bir rekoru 24 milyon 120 bin izlenme saatiyle listeye 6. sıradan dahil olan Manifest'in 1. sezonu da kırmayı başardı. Zira bu yapım da 16 haftadır en çok izlenenler listesinde. Üstelik toplam izlenme saatinde de yine platformun en başarılı yapımları arasına girmeyi başardı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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