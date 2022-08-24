Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
Netflix, haftanın en çok izlenen dizilerini paylaştı!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 15-21 Ağustos arası en çok izlenenleri paylaştı.
Netflix, Fatih Terim belgeselinin çıkış tarihini resmen açıkladı! Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 77 milyon 240 bin izlenme saatiyle The Sandman'in 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz haftalarda da sahip olduğu yüksek izlenme saatleri sayesinde platformun en çok izlenenleri arasına girmeyi başarmıştı. Listenin 2. sırasında ise 59 milyon 450 bin izlenme saatiyle Never Have I Ever'ın 3. sezonu yer alıyor. Bu yapım da 2 haftadır Top 10 sıralamasına girmeyi başardı. Fakat hemen arkasında Stranger Things'in 4. sezonu yer alıyor. Üstelik arka arkaya tam 13 hafta, yani 3.5 aydır en çok izlenenler arasında bulunuyor. Benzer bir rekoru 24 milyon 120 bin izlenme saatiyle listeye 6. sıradan dahil olan Manifest'in 1. sezonu da kırmayı başardı. Zira bu yapım da 16 haftadır en çok izlenenler listesinde. Üstelik toplam izlenme saatinde de yine platformun en başarılı yapımları arasına girmeyi başardı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu! - Son Dakika
# TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat) 1 The Sandman: 1. sezon 3 77 milyon 240 bin 2 Never Have I Ever: 3. sezon 2 59 milyon 450 bin 3 Stranger Things 4 13 28 milyon 800 bin 4 Locke & Key: 3. sezon 2 28 milyon 310 bin 5 Echoes 1 25 milyon 630 bin 6 Manifest: 1. sezon 16 24 milyon 120 bin 7 Virgin River: 4. sezon 5 20 milyon 470 bin 8 Never Have I Ever: 1. sezon 2 17 milyon 10 bin 9 Never Have I Ever: 2. sezon 4 16 milyon 770 bin 10 Manifest: 2. sezon 8 16 milyon 270 bin
Netflix, Fatih Terim belgeselinin çıkış tarihini resmen açıkladı!
Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 77 milyon 240 bin izlenme saatiyle The Sandman'in 1. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz haftalarda da sahip olduğu yüksek izlenme saatleri sayesinde platformun en çok izlenenleri arasına girmeyi başarmıştı.
Listenin 2. sırasında ise 59 milyon 450 bin izlenme saatiyle Never Have I Ever'ın 3. sezonu yer alıyor. Bu yapım da 2 haftadır Top 10 sıralamasına girmeyi başardı. Fakat hemen arkasında Stranger Things'in 4. sezonu yer alıyor. Üstelik arka arkaya tam 13 hafta, yani 3.5 aydır en çok izlenenler arasında bulunuyor.
Benzer bir rekoru 24 milyon 120 bin izlenme saatiyle listeye 6. sıradan dahil olan Manifest'in 1. sezonu da kırmayı başardı. Zira bu yapım da 16 haftadır en çok izlenenler listesinde. Üstelik toplam izlenme saatinde de yine platformun en başarılı yapımları arasına girmeyi başardı.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu! - Son Dakika