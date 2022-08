En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu!

# TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat)

1

The Sandman: 1. sezon

3

77 milyon 240 bin

2

Never Have I Ever: 3. sezon

2

59 milyon 450 bin

3

Stranger Things 4

13

28 milyon 800 bin

4

Locke & Key: 3. sezon

2

28 milyon 310 bin

5

Echoes

1

25 milyon 630 bin

6

Manifest: 1. sezon

16

24 milyon 120 bin

7

Virgin River: 4. sezon

5

20 milyon 470 bin

8

Never Have I Ever: 1. sezon

2

17 milyon 10 bin

9

Never Have I Ever: 2. sezon

4

16 milyon 770 bin

10

Manifest: 2. sezon

8

16 milyon 270 bin