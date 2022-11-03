Netflix'te reklamlı abonelik sistemi başladı! - Son Dakika
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Netflix'te reklamlı abonelik sistemi başladı!

03.11.2022 15:26

Netflix'e son zamanlarda gelen zamların ardından birçok kullanıcı düşük fiyatlı Netflix abonelik paketlerini bekliyordu. Reklamlı uygun fiyatlı abonelik sistemi bugün resmi olarak başladı.

Popüler video akış platformu Netflix son dönemde yapmış olduğu zamlardan dolayı birçok abonesini kaybetti. Dijital yayın platformu bugün düşük fiyatlı ve reklamlı abonelik paketini kullanıcılarına sundu. Netflix, Uygun fiyatlı üyelik sistemiyle aboneliklerini iptal eden eski kullanıcılarını yeniden platformuna çekmek istiyor.

Netflix, 3 Kasım tarihinden itibaren 12 ülkede kullanıma sunulacak ucuz ve reklamlı paket ile artık yeni bir döneme başlıyor. Reklamlı abonelik sisteminde izleyiciler 1 saatlik içerikte yaklaşık olarak 4 ya da 5 dakika reklam izleyecekler. Reklamlar 15-30 saniye uzunluğunda olurken içeriklerin hem başında hem de sonunda reklam oynatılacak. İçerik olarak sınırlı olacak paketteki dizi ve filmler indirilerek çevrimdışı izlenemeyecek.

Netflix'te yeni dönem, reklamlı abonelik sistemi başladı

Netflix, Bu yıl Türkiye'de fiyatlara biri Nisan diğeri ise Eylül ayında olmak üzere iki kere zam yapmıştı. Reklamlı paketin ne zaman Ülkemize geleceği ve fiyatının ne olacağı konusunda Netflix tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

REKLAMLI PAKETLER HANGİ ÜLKELERE GELECEK

Reklamlı paket içeriğinin 3 Kasımda başladığı 11 ülke sırasıyla: Avustralya, Brazilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya Japonya, Kore, Meksika, Birleşik Krallık ve ABD oldu. İspanyadaki kullanıcılarına ise aynı abonelik sistemi 10 Kasım tarihinde gelecek.

Netflix'te yeni dönem, reklamlı abonelik sistemi başladı

GÜNCEL NETFLİX TÜRKİYE ABONELİK ÜCRETİ;

Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 720p'ye kadar

Standart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p

Özel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR

GÜNCEL NETFLİX ABD ABONELİK ÜCRETİ:

Temel Reklamlı Plan: 6.99 dolar

Temel Plan: 9.99 dolar

Standart Plan: 15.99 dolar

Özel Plan: 19.99 dolar

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