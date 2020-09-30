Netflix Hesabınızdan Diğer İnsanları Nasıl Çıkarırsınız? - Son Dakika

Aynı Anda Yalnızca Birkaç Kişi İzleyebilir

Her Netflix hesabı aynı zamanda sınırlı sayıda kişinin izlemesine izin verir (standart HD planı için iki veya premium 4K UHD planı için dört). Diğer kişileri hesabınızdan çıkarmak bir şey izlemek istediğinizde, bu kişilerin yayın yuvalarını doldurmasını engeller. Bazı durumlarda, hesap paylaşımı Netflix'in hesabınızı geçici olarak kilitlemesine bile yol açabilir — Hesap paylaşımı resmi olarak birlikte yaşayan haneler için tasarlandığından, Netflix her yerden bir hesabı paylaşan kişileri görmekten hoşlanmaz. (Netflix, hesabınızı kısa mesajla askıya almaz, bu bir aldatmacadır.)

Seçenek 1: Cihazları Netflix Hesabınızdan Kaldırma

Tüm bu cihazları hesabınızdan çıkarmak istiyorsanız, bunu yapmanın hızlı bir yolu var. Öncelikle, web sayfasının sağ üst köşesindeki profil simgenize gidip "Hesap" ı tıklayarak Netflix'in hesap ayarları sayfasına gidin.

Ayarlar'ın sağındaki "Tüm cihazlardan çıkış yap" ı tıklayın.

Netflix'in, Netflix hesabınızda oturum açmış tüm cihazlardan otomatik olarak çıkış yapması için "Oturumu Kapat" düğmesine tıklayın. Web sitesinin işaret ettiği gibi, bu sekiz saate kadar sürebilir.

Bu, Son cihaz akış etkinliği sayfasında görebileceğiniz tüm cihazlardan zorla çıkış yapacaktır. Dolayısıyla, başka bir evdeki televizyonda Netflix'e giriş yaptıysanız, o TV artık Netflix hesabınızda oturum açmayacaktır. Şifrenizi hiç kimseyle paylaşmadıysanız, işlem tamamdır.

Netflix Hesabınızı Kimlerin Kullandığını Nasıl Görebilirsiniz?

Hangi cihazların oturumunun kapatılacağını görmek istiyorsanız, Netflix web sitesindeki Son cihaz akış etkinliği sayfasını ziyaret ederek hesabınızı kullanan en son cihazları ve konumları görebilirsiniz.

Netflix'in web sitesinden, Hesap ayarları sayfasına gidip "Tüm cihazlardan çıkış yap" seçeneğinin hemen üzerinde bulunan "Son cihaz akış etkinliği" ni tıklayarak bu sayfaya erişebilirsiniz.

Hesabınızı yakın zamanda kullanmış olan cihazların, konumların ve IP adreslerinin bir listesini ve en son kullanıldıkları tarihleri göreceksiniz.

Seçenek 2: Herkesi Tekrar Giriş Yapmaya Zorlamak için Parolanızı Değiştirin

Eğer birisi Netflix şifrenize sahipse, tüm bu oturum açmış cihazları hesaptan atsanız bile sonra yine de tekrar oturum açabilir. Bunu düzeltmenin tek yolu var: Netflix şifrenizi değiştirin.

Bunu yapmak için Netflix'in hesap ayarları sayfasına (profil menüsü> Hesap) gidin ve Üyelik ve Faturalandırma'nın sağındaki "Şifreyi Değiştir" seçeneğini tıklayın.

Buraya mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girin.

Şu anda oturum açmış tüm cihazları Netflix hesabınızdan atmak istiyorsanız, "Tüm cihazların yeni şifre ile tekrar oturum açmasını zorunlu kıl" seçeneğini işaretlediğinizden emin olun.

Ardından, bu onay kutusunu tıkladığınızı varsayarak tüm cihazlarınızda Netflix'te tekrar oturum açmanız gerekecektir. Ancak, Netflix hesabınızı kullanan herhangi birinin de tekrar oturum açması gerekecektir. ve siz onlara şifrenizi söylemediğiniz sürece bunu yapamazlar.

Nihayetinde, insanları Netflix hesabınızdan atmak, insanları Wi-Fi'nizden atmak gibidir - eğer bu kişiler şifrenizi biliyorsa, dışarıda kalmalarını sağlamanın tek yolu şifreyi değiştirmek ve onları kilitlemektir.