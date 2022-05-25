Netflix hiçbir yere gitmiyor: Disney+'ı üzecek anket - Son Dakika
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Netflix hiçbir yere gitmiyor: Disney+'ı üzecek anket

25.05.2022 00:36
Netflix hiçbir yere gitmiyor: Disney+'ı üzecek anket

Netflix mi yoksa Disney+ mı daha iyi? İngiltere'de yapılan araştırma, Netflix'in her şeye rağmen zirvede kalacağını gösterdi.

Netflix bir süre daha Disney+'ın rüzgarından etkilenmeyecek gibi görünüyor. İngiltere'de yürütülen yeni bir araştırmaya göre Netflix, Disney+'a karşı yaklaşık beş yıl boyunca daha avantajlı konumda olacak. Peki Netflix mi Disney+ mı, hangisi daha iyi?

Netflix, 2026'ya kadar Disney+'ın önünde olacak

Birleşik Krallık merkezli araştırma şirketi Omdia'nın son raporu, Netflix'in hala oldukça sağlam bir yayın platformu olduğunu ortaya koydu. Netflix, en az 2026'ya kadar dünyanın en popüler yayın hizmeti olarck ve birinci sırayı kolay kolay bırakmayacak.

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Haziran ayında Türkiye'de erişime açılacak olan Disney+, son yıllarda neredeyse en hızlı büyüyen yayın platformu olmayı başardı. Marvel Sinematik Evreni'nden Star Wars dünyasına kadar geniş bir film/dizi yelpazesine sahip olan Disney+, Türkiye için de Atatürk dizisi hazırlıyor.

Netflix hiçbir yere gitmiyor: Disney+'ı üzecek anket

Bir numaralı yayın hizmeti uzun süredir Netflix olsa da, şirket yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez abone kaybı yaşadığını bildirdi. Özellikle pandemiyle birlikte rekora koşan Netflix abone sayısı, bu yılın Ocak ve Mart arasında 200 bin kadar azalarak 221,6 milyon civarında kaldı.

Omdia'nın son araştırmasına göre ise 2026 yılına kadar işler olumlu gidecek. Yaklaşık 5 yıllık süreçte abone sayısı olarak Netflix'in 260 milyon, Disney Plus'ın ise 240 milyon seviyesinde olacağı hesaplandı. Ancak 2026'dan sonra Netflix'in koltuğu sallanmaya başlayabilir.

Omdia ayrıca 2026'ya kadar HBO Max ve Amazon Prime Video'nun yaklaşık 150 milyon aboneye ulaşacağını tahmin etti. Henüz Türkiye'de olmayan Peacock ve Paramount Plus ise İngiltere'nin en popüler ilk beş hizmetleri olmayı başaracağını belirtti.

Netflix hiçbir yere gitmiyor: Disney+'ı üzecek anket

Omdia Kıdemli Direktörü Maria Rua Aguete, Birleşik Krallık'taki yaşam maliyeti krizine rağmen yayın platformlarına daha fazla harcama yapıldığını aktardı.

"Artan maliyetlerle başa çıkmak açısından tüketiciler, eğlencelerinden başka harcamaları kısmayı tercih ediyor. Aslında, anketin ortaya koyduğu gibi, diğer harcamalardaki kesintiler onların ekstra hizmetlere abone olmalarını sağladı."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Pug cinsi köpeklerin ciddi sağlık sorunu yaşama olasılığı 'neredeyse iki kat fazla' Pug cinsi köpeklerin ciddi sağlık sorunu yaşama olasılığı 'neredeyse iki kat fazla' Netflix aboneleri, rakip platformlara taşınıyor! Netflix aboneleri, rakip platformlara taşınıyor!
Kaynak: Shiftdelete

Birleşik Krallık, Araştırma, England, Netflix, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netflix hiçbir yere gitmiyor: Disney+'ı üzecek anket - Son Dakika


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