Netflix'in abone sayısı salgın döneminde 200 milyonu aştı, şirket hisseleri değer kazandı - Son Dakika
BBC

Netflix'in abone sayısı salgın döneminde 200 milyonu aştı, şirket hisseleri değer kazandı

20.01.2021 14:52
Netflix'in abone sayısı salgın döneminde 200 milyonu aştı, şirket hisseleri değer kazandı, System.String[]

Amerikan dijital yayın platformu Netflix, 2020'de 37 milyon yeni abone kazanarak abone sayısını 203,7 milyona yükseltti.

Amerikan dijital yayın platformu Netflix, geçen yıl abone sayısını 37 milyon artırarak koronavirüs salgını sürecinden en karlı çıkan şirketlerden biri oldu.

Netflix'in abone sayısı 203,7 milyonu aştı. 2020'deki 37 milyonluk artışın 8,5 milyonu son çeyrekte gerçekleşti; bir önceki yıla kıyasla abone artışı yüzde 30'dan fazla oldu.

Abone sayısındaki artışa ek olarak ABD, İngiltere ve diğer ülkelerde abonelik ücretlerini yükseltmesi nedeniyle Netflix'in cirosu son çeyrekte yüzde 24 artarak 6,6 milyar dolara, toplamda ise 25 milyar dolara ulaştı.

Şirketin geçen hafta açıkladığı bilançosunda 2,8 milyar dolar kar görünüyor.

Netflix, bu sayede borçlanmaya son verebileceğini ve hisselerini geri satın almaya başlayacağını açıkladı.

Şirketin hisseleri dün borsalar kapandıktan sonra yüzde 12 değer kazandı.

Aboneler hangi ülkelerden?

2020 yılındaki aboneliklerin yüzde 80'inin ABD ve Kanada dışından olduğu ve Avrupa'nın başı çektiği belirtiliyor.

Bunların 2 milyonu Asya, 1,2 milyonu Latin Amerika, 4,5 milyonu ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan.

Netflix, yayınlarının ülke sınırlarını aştığını, örneğin Fransızca yayımlanan Lupin adlı dizinin Brezilya, Arajantin, Almanya, İtalya, İspanya dahil birçok ülkede ilk sıraya yükseldiğini, ABD'de ise ikinci sırada olduğunu açıkladı.

Dizinin yayına girmesini takip eden 28 gün içinde 70 milyon haneye ulaşmış olacağı tahmin ediliyor.





Netflix yapımı Lupin, Bridgerton, Tiger King ve Money Heist (La Casa de Papel) gibi yayınlar, bir zamanlar diğer televizyon ve şirketlerin yapımlarına bağlı olan şirketin, sektörde önemli bir güç haline geldiğini de gösteriyor.

2007'de kurulan ve ilk dijital yayın platformu olan Netflix'in yayınları, yakında sunacağı yeni gösterimlerle birlikte 500'ü aşmış olacak.

Şirket, 2021'de her hafta en az bir yeni filmi gösterime sokacağını açıkladı.

Şirket raporunun yatırımcılara yönelik kısmında, Bridgerton dizisiyle ilgili "heyecan verici" haberleri olduğuna dair vurgusu, dizinin yeni sezonunun çekilebileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.





Netflix'in stratejisi

Netflix yeni yapımları sayesinde Disney, Apple TV, Viacom, HBO, Peocock ve diğer dijital yayın platformları arasında liderliğini korumayı amaçlıyor.

Netflix raporunda, rakiplerinin yeni yöntemlerle rekabetini uzun süredir beklediğini belirtiyor. Raporda, "birçok kategoride ve ülkede orijinal içerik kütüphanemizi daha da güçlendirmemizin ve hızla büyümemizin nedenlerinden biri de bu" deniyor.

Rapor şöyle devam ediyor:

"Rakiplerimiz işe yeni başlarken, Netflix'in geniş tabanıyla kaybedeceği daha çok şey var. En büyük farkı yaratacak olan orijinal yapımlardır.

"Bu yolda dökülenler olacaktır. Müzik ve oyunlar da dahil tüm yayın platformlarını takip edemeyecekleri için izleyicilerin tercihte bulunmaları gerekecek."

Netflix'in abone sayısı salgın döneminde 200 milyonu aştı, şirket hisseleri değer kazandı
Netflix'in abone sayısı salgın döneminde 200 milyonu aştı, şirket hisseleri değer kazandı
Netflix'in abone sayısı salgın döneminde 200 milyonu aştı, şirket hisseleri değer kazandı

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Netflix, kar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netflix'in abone sayısı salgın döneminde 200 milyonu aştı, şirket hisseleri değer kazandı - Son Dakika Dünya

BBC

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