Netflix setinde drone kazası: Oyuncular ölümden döndü! - Son Dakika
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Netflix setinde drone kazası: Oyuncular ölümden döndü!

16.01.2023 11:23

Netflix'in Agent From Above dizi çekiminde oyunculardan Kai Ko'nun yüzüne drone çarpması sonucu hasarlar oluştuğu açıklandı!

Agent From Above dizisinin çekimlerinde oyuncularda Kai Ko yüzüne drone çarpması sonucu yaralandı. 27 Aralık'ta gerçekleşen olay, çok sonra açıklandı. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Kai Ko'nun yüzünde ciddi bir hasar meydana geldi. Yapımcı, Netflix setindeki drone kazası için açıklamalarda bulundu. Peki, Netflix konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Netflix setindeki drone kazası sonrası oyuncuya 30 dikiş atıldı

Netflix setindeki drone kazası sonrasında ünlü oyuncu Kai Ko'nun yüzüne 30 adet dikiş atıldı. Yapımcılar, dronun ünlü oyuncunun yüzüne çarpması sonrası yanaklarının parçalandığını ve elmacık kemiklerinin de bu durumda etkilendiğini aktardı.

Netflix setinde drone kazası: Oyuncular ölümden döndü!

Kazanın ardından bir süre çekimlere ara veren set ekibi, yeniden çalışmalarına başladı. Fakat yaralanan Ko'ya bir süre daha dinlenmesi ve yüzündeki hasarın iyileşmesi için izin verildi. Öte yandan yapımcılar, drone ile çekim yaparken herhangi bir yönergenin dışında çıkmadıklarını belirtti.

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Yapımcılar kazanın neden oluştuğunu anlamak için soruşturma başlattı. Hatta dronun kanatlarının özel bir bir şekilde korunduğunu ve cihazda herhangi bir hasar olmadığını da belirtti. Ek olarak konuyla ilgili şu açıklamayı da yaptı:

"Kaza meydana geldiği ve Kai'nin yanaklarını yaraladığı için çok üzgünüz. Kai'ye hemen tıbbi müdahale sağlandı ve yetenek yönetimi ekibi de onun için mikro dikiş ayarladı."

Netflix ise henüz drone kazası ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Film ve dizi setlerinde yukarıdan çekim için son yıllarda drone oldukça popüler bir şekilde kullanılıyor. Fakat bu tarz yaralayıcı bir olay diğer yapımlar için de dikkat edilmesi gereken türden bir kaza.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Aralık, Teknoloji, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix setinde drone kazası: Oyuncular ölümden döndü! - Son Dakika

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