Netflix'in Android Sürümüne Kullanışlı Bir Özellik Geldi - Son Dakika

Günümüzün en çok tercih edilen dijital yayın platformlarından , kullanışlı bir özellikle karşımıza çıktı. Streaming yayın servisi, artık içeriklerin yalnızca indirilen kısmının izlenebilmesini sağlayacak.

Örneğin, çıkacağınız kısa mesafeli bir yolculukta bir dizi, film veya belgeselin yalnızca ufak bir bölümünü izlemek istiyorsunuz. Netflix indirildiği kadar izle özelliği, içeriğin arzu ettiğiniz bir kısmını indirip, çevrimdışı olarak seyretmenize imkan tanıyor.

Netflix İndirildiği Kadar İzle Özelliği Yakında iOS'e de Gelecek

Özellik şu an için yalnızca Android platformu için yayınlandı, ancak şirket tarafından yapılan açıklamada yeniliğin gelecek aylarda iOS'te test edileceği Netflix, iOS platformu için kesin bir tarih vermediği için iPhone ve iPad kullanıcılarının bu özelliğe ne zaman kavuşacağı şimdilik belli değil.

Peki, Netflix indirildiği kadar izle özelliği nasıl kullanılır? Öncelikle izlemek istediğiniz içeriğin sayfasına gidin ve indir butonuna tıklayın. İstediğiniz kadar indirdiğiniz dizi, film veya belgesele ulaşmak için uygulamada bulunan "İndirilenler" kısmına gidin. Ardından yapmanız gereken tek şey, indirdiğiniz içeriği bulmak ve oynatma butonuna tıklamak.

Netflix indirildiği kadar izle özelliği kısa yolculuklar için harika olabilir. Zira yenilik sayesinde içeriğin tamamını değil, yalnızca belirli bir bölümünü indirip seyret imkanına sahip olacaksınız.