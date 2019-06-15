Son Dakika Haberleri: Netflix'in Beğenilen Dizisi Russian Doll'un İkinci Sezonundan Onay Alındı
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Netflix'in Beğenilen Dizisi Russian Doll'un İkinci Sezonundan Onay Alındı

1 saat önce

Netflix, Russian Doll'un ikinci sezonunun geleceğini doğruladı. İlk sezonu Rotten Tomatoes'da %96 gibi bir skora imza atan Russian Doll'un ikinci sezonu ile ilgili bazı detayları sizin için derledik.

Netflix'in Beğenilen Dizisi Russian Doll'un İkinci Sezonundan Onay Alındı, System.String[]
Russian Doll Twitter hesabı 12 Haziran'da attığı bir tweetle 2. Sezonun geleceğini resmen doğruladı. Dizinin ikinci sezonu muhtemelen ilk sezondaki gibi 8 bölümden oluşacak. Bütün bölümlerin Netflix akışına aynı anda gelmesi bekleniyor.

Twitter'a attığı videodan anlaşılacağı üzere, Natasha Lyonne'u yine Nadia Vulvokov olarak ikinci sezonda göreceğiz. Natasha Lyonne'un yanında ise Greta Lee, Elizabeth Ashley, Yul Vazquez and Charlie Barnett isimleri yer alıyor.

Russian Doll Sezon 2'nin ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Yapılan duyuruda sadece basitçe "yakında geliyor" ifadesi bulunuyor. Ayrıca yeni sezonla ilgili bir fragman da henüz yayınlanmadı.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:37 
Natasha Lyonne, Twitter, Teknoloji
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