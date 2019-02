Netflix'in Herkesi Ters Köşe Yaparak Yayınladığı Şahane Belgesel Fragmanı

Netflix dizileri ya da filmlerini konuşmak için artık sadece platforma abone olmaya gerek yok. Sürekli içerik üretimi yapan ve neredeyse her gün kütüphanesine yeni şeyler ekleyen şirket, hemen hemen her türde izlenebilir içeriğin merkezi haline gelmiş durumda.Firmanın elindeki en büyük silah ise yapımcılığını üstlendiği ve "Netflix orijinalleri" olarak pazarladığı içerikler. Bu içerikler arasında sinema filmlerinden dizilere kadar her şey var. Diğer taraftan son aylarda yayınlanan Netflix yapımı belgesellerin başarısı da ortada. Elbette belgesel gibi niş, herkes tarafından izlenmeyen, popülerlikten uzak yapımları pazarlamak da bir o kadar zor.Netflix'in başarısını sağlayan en önemli detaylardan birisi de pazarlama başarısı. Bugüne kadar bunu çok farklı şekillerde kanıtlayan firma, ABD 'de başlayan Super Bowl'da da yapacağını yaptı. Normal şartlarda stüdyoların en güvendikleri yapımlara, dört gözle beklenen içeriklere dair tanıtımlar yayınladığı Super Bowl'da Netflix, belgesel tanıtımı yayınlayarak gündem yarattı.Yayınlanan tanıtım filmi, 5 Nisan 'da karşımıza çıkacak olan Our Planet (Bizim Gezegenimiz) isimli yapıma aitti:Stranger Things gibi yapımlardan fragmanlar beklerken Netflix; herkesi yanıltarak, belgeselin değindiği konulara da dikkat çekmiş oldu. 30 saniyelik tanıtım filminde, Dünya'nın farklı coğrafyalarından bazı kesitler karşımıza çıkıyor. Doğa tarihi belgeseli olacağı söylenen Our Planet, insanlığa ve sorumluluklarımıza dair bazı önemli şeyleri hatırlatacak gibi görünüyor.Bu hareketin bir diğer anlamı, herkesin popüler içerikleri tüketmek çılgına döndüğü dünya ile buzulları eriyen, nesli tükenen hayvanların yaşadığı Dünya'nın aslında aynı yer olduğunu vurgulamak. Umarız Netflix gibi şirketler böyle şeyleri hatırlatmakla kalmaz, daha fazlası için mücadele ederler. Yine de bir içerik yayıncısının, kendi tarzında insanları bilinçlendirme çabası hoş detay.Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.