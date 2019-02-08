Netflix'in İos Uygulamasına Akıllı İndirme Özelliği Geliyor

Netflix'in akıllı telefon uygulamasında pek çok farklı özellik var. Bu özelliklerin en popülerlerinden bir tanesi de akıllı indirme özelliği.Akıllı indirme özelliği sayesinde Netflix kullanıcıları yalnızca kablosuz ağa bağlıyken içerik indiriyor. Böylece mobil verinin yanlışlıkla tüketilmesi engellenmiş oluyor. Sistemin çalışma şekli ise şöyle: Diyelim ki bir dizinin ilk üç sezonunu indirdiniz ve ilk bölümü izlediniz. Siz ikinci bölüme geçtiğinizde, eğer Wi-Fi ağına bağlıysanız akıllı indirme özelliği devreye giriyor ve dizinin dördüncü bölümünü arka planda indirmeye başlıyor.Akıllı indirme özelliği ayrıca kullanıcının telefon alanında yer açmak için bir bölümü izlendikten sonra siliyor. Yani bir önceki örnekte ilk bölümü bitirip ikinci bölüme geçtiğinizde ilk bölüm siliniyor. Böylece telefon hafızasının dolmasının önüne geçiliyor.iPad ve iPhone'larda yer alan bu yeni özelliği aktif hale getirmenin ise iki yolu var.1. Yöntem: Ayarlar MenüsündenNetflix uygulamasını açın ve ekranın altında bulunan 'Daha fazla' seçeneğini seçin.Uygulama ayarlarını seçin.'İndirmeler' başlığından 'akıllı indirme' seçeneğini açıp kapatabilirsiniz.2. Yöntem: İndirme BölümündenNetflix uygulamasını açın ve indirme düğmesine basın.Ekranın sol üst köşesinde yer alan 'akıllı indirmeler'e basın.Özelliği buradan açın veya kapatın.Netflix, akıllı indirme özelliği sayesinde kullanıcıların indirmelerinin kontrolüne daha az zaman ayırıp daha çok içerik tüketeceklerini söylüyor.