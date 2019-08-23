Son Dakika Haberleri: Netflıx'in orijinal dizisi Siyah Kristal
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Netflıx'in orijinal dizisi Siyah Kristal

40 dakika önce

Jim Henson'un 1982'de çekilmiş olan filminden esinlenen Netflix orijinal dizisi Siyah Kristal: Direniş Çağı'ının dünya prömiyeri dün Londra'da gerçekleşti.

Netflıx'in orijinal dizisi Siyah Kristal, System.String[]

Dizinin yaratıcıları ve seslendirme sanatçıları mor halıda bir araya geldi.

Etkinliğe dizinin seslendirme sanatçıları Nathalie Emmanuel (Deet), Hannah John-Kamen (Naia), ve Shazad Latif'in (Kylan) yanı sıra dizinin yürütücü yapımcısı ve The Henson Company'nin CEO'su Lisa Henson da katıldı. Mor halıda aynı zamanda dizinin yürütücü yapımcısı ve yönetmeni Louis Letterier ve orijinal filmin yaratıcılarından Brian ve Wendy Froud da yer aldı.

Prömiyer, Londra'daki BFI Southbank'ta gerçekleşti. Mekan aynı zamanda, 23 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında seyircileri Thra dünyasına götürecek setten kostümlerin ve kuklaların bulunduğu bir sergiye de ev sahipliği yapacak.

Londra, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:17 Kaynak: Bültenler
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