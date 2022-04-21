Netflix'in piyasa değeri 54 milyar dolar azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Netflix'in piyasa değeri 54 milyar dolar azaldı

21.04.2022 14:22
Netflix'in piyasa değeri 54 milyar dolar azaldı

Salı günü yılın ilk çeyreğinde 200 bin abonesini kaybederek hedeflerinin gerisine düştüğünü açıklayan Netflix'in hisseleri yüzde 35 değer kaybetti, piyasa değeri 50 milyar dolar azaldı.

Salı günü yılın ilk çeyreğinde 200 bin abonesini kaybederek hedeflerinin gerisine düştüğünü açıklayan Netflix'in hisseleri yüzde 35 değer kaybetti, piyasa değeri 54 milyar dolar azaldı.

Netflix'in piyasa değeri 154 milyar dolardan 100 milyar dolara indi.

Şirketin geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 7,8 milyar dolara çıktı, kârı ise yüzde 6'dan daha fazla azalarak 1,6 milyara indi.

2011'den bu yana abone sayısının ilk kez düştğünü açıklayan şirket, önümüzdeki çeyrekte 2 milyona yakın abone kaybedebileceği riskine karşı hissedarlarını uyarmıştı.

İlk çeyrek sonuçları hayal kırıklığı yaratan Netflix, güçlü bir rekabetle yüzleşiyor. Bununla birlikte popüler video izleme servisinin fiyatlarını artırması ve Rusya piyasasından çekilmesi dönem sonuçlarında etkili oldu.

Şirketin yaşadığı gerilemeyi, reklam gelirleri elde ettiği ücretsiz bir abonelik modeliyle aşabileceğini düşünenler de var.

Bununla birikte şirket, aboneler arasında şifre paylaşımını engellemeyi de planlıyor. Netflix'i ücretsiz üzleyen hanehalkı sayısının 100 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Buna karşın şirketin yaşadığı gerileme yatırımcıları arasında memnuniyetsizliğe neden oluyor. Amerika'nın en ünlü yatırımcılarından William Ackman, şirketteki 1,1 milyar dolarlık hissesini sattı. William Ackman böylelikle kaybını 400 milyon dolarla sınırlamış oldu.

Ackman'ın sahibi olduğu hedge fonu Pershing Square Sermaye Yönetimi Netflix hisselerini 3 ay önce almıştı.

Ackman yaptığı açıklamada, Netflix'in iş modelini değiştirmesinin anlamlı olduğunu ancak şirkete yatırım yapmanın fazla riskli olduğunu söyledi.

Milyarder yatırımcı, "Netflix'in temelde oldukça kolay anlaşılır bir iş modeli var ancak son gelişmeler ışında şirketin geleceğine ilişkin güvenilir tahmin yapamaz hale geldik" dedi.

Bazı analistler pandemi döneminde oldukça hızlı büyüyen Netflix için bir dönemin artık kapandığı uyarısını yaptı.

Satın alma gücü azalan kullanıcılar çevrim içi abonelik servisleri üyeliklerini sonlandırarak tasarruf yapmaya çalışıyor. Bunun yanında Disney ve Amazon rekabeti de şirketi zorluyor.

Finansal hizmetler şirketi CMC Markets Analisti Michael Hewson, Netflix'in genel sorunun, kullanıcıların bütçesinin sınırlı olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Hewson'a göre çevrim içi video izleme servisleri kullanıcıları için bir ya da iki abonelik yetiyor ve bu, sektörün tüm oyuncularını etkileyen bir sorun.

Hawson, Netflix'ın Amazon, Apple veya Disney'e kıyasla büyük bütçeleri olmadığı için satın alma gücünün azaldığı krizlere karşı daha kırılgan olduğunu söylüyor.

Tüm bunlara karşın Netflix, 220 milyondan fazla abonesiyle hala dünyanın en büyük çevrim içi video izleme servisi. Şirket, Ekim 2011'den bu yana kesintisiz büyümüş ancak Salı günü Kuzey Amerika'da fiyat artışı nedeniyle 600 bin; Rusya'dan çekilmesi nedeniyle 700 bin abonesini kaybettiğini açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Abone sayısında düşüş yaşamasına rağmen Netflix'in geliri yüzde 10 arttı Abone sayısında düşüş yaşamasına rağmen Netflix'in geliri yüzde 10 arttı Brent petrolün varil fiyatı 108,34 dolar Brent petrolün varil fiyatı 108,34 dolar

Netflix, dolar, Rusya, Salı, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix'in piyasa değeri 54 milyar dolar azaldı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
14:47 Başarılı savunmacı Szalai'den kötü haber geldi! Fenerbahçe yıldızını kaybedebilir
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:55:06. #1.13#
SON DAKİKA: Netflix'in piyasa değeri 54 milyar dolar azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement