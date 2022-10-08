Netflix'in yeni dizisi, yalnızca tek bölümüyle dünya rekoru kırdı! - Son Dakika
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Netflix'in yeni dizisi, yalnızca tek bölümüyle dünya rekoru kırdı!

08.10.2022 16:23
Netflix'in yeni dizisi, yalnızca tek bölümüyle dünya rekoru kırdı!

Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan The Midnight Club, tek bir bölümüyle Guiness Dünya Rekorları listesine girdi.

Netflix, yediden yetmişe birçok kullanıcıya sahip. Bu da platformu popüler hale getiriyor. Her türden yapımı barındıran şirket, geçtiğimiz gün yayınlanan The Midnight Club dizisini Guiness dünya rekorlarına sokmayı başardı.

Netflix'in sevilen dizisi, Guiness dünya rekorları listesine girdi

7 Ekim'de Netflix'te yayınlanan Midnight Club, tek bir bölümünde 21 kere korkudan zıplatan sahneye yer vererek Guiness Dünya Rekorlarına adını yazdırdı. Mike Flanagan'in yapımını üstlendiği dizi, 6 Ekim'deki New York Comic Con etkinliğine katılan Guiness temsilcisi Andrew Glass tarafından izlendi.

Netflix'in yeni dizisi, yalnızca tek bölümüyle dünya rekoru kırdı!

Öyle ki dizi kadrosunda sinema dünyasında pek bilinen oyuncular olmazken, ödül alması büyük takdir topladı. Bununla beraber, yapımcı Flanagan'ın korkudan sıçratıcı sahnelerden nefret etmesi de mizah konusu oldu.

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The Midnight Club konusu ve oyuncu kadrosu

Midnight Club, ölümcül hastalıkları olan gençleri ve kaldıkları bakımevinde anlatılan hastaların hikayesini konu ediniyor. Her gece yarısı toplanan gençler, korkunç maceralara atılıyor. Dizi kadrosundaki oyuncular şu şekilde;

Iman Benson

Igby Rigney

Ruth Codd

Heather Langenkamp

Annarah Cymone

Chris Cumpter

Adia Aya Furukawa

Sauriyan Sapkota

Matt Biedel

Samantha Sloyan

Zach Gilford

Son olarak sevilen dizi, seyircilerden 7/10 puanı kaptı.

Netflix'in yeni dizisi, yalnızca tek bölümüyle dünya rekoru kırdı!

Netflix'ten tarihi adım! Bu film, önce sinemalarda yayınlanacak

The Midnight Club dizisinin yanı sıra, ilk olarak 2019 yılında çıkış yapan ve başrollerinde Ana de Armas ve Daniel Craig gibi isimlerin yer aldığı Knives Out, izleyicilerin büyük beğenisini toplamayı başarmıştı. Netflix ise geçtiğimiz haftalarda Glass Onion: A Knives Out Mystery ve Knives Out 3'ün yayın haklarını 450 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Netflix ve sinema devleri arasında imzalanan yeni ortaklık ise bir ilki temsil ediyor. Netflix, ilk defa büyük bütçeli bir filmini kendi platformundan önce beyaz perdede yayınlanmasına izin verecek. 23 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak Glass Onion: A Knives Out Mystery, 23-29 Kasım tarihlerinde sinemada gösterime girecek.

Netflix'in yeni dizisi, yalnızca tek bölümüyle dünya rekoru kırdı!

Netflix'in anlaşma yaptığı şirketler (AMC, Regal ve Cinemark); Kanada, İngiltere, İrlanda, İtalya, Almanya, İspanya, İsrail, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki bazı sinema salonlarında filmi yayınlayacak. Bu dağıtımcıların Türkiye için bir plana sahip olup olmadığının henüz belli olmadığını belirtmek gerekiyor.

Netflix'in anlaşma yaptığı şirketler (AMC, Regal ve Cinemark), filmi Kanada, İngiltere, İrlanda, İtalya, Almanya, İspanya, İsrail, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki bazı sinema salonlarında yayınlayacak. Ülkemizde ise olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Pekala, sizler The Midnight Club dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce izlemeye değer bir yapım mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

6 Ekim, Dünya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix'in yeni dizisi, yalnızca tek bölümüyle dünya rekoru kırdı! - Son Dakika

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