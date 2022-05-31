Netflix'in "şifre paylaşanlara ekstra ücret" talebi başlamadan bitebilir! - Son Dakika
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Netflix'in "şifre paylaşanlara ekstra ücret" talebi başlamadan bitebilir!

31.05.2022 22:38
Netflix'in "şifre paylaşanlara ekstra ücret" talebi başlamadan bitebilir!

Netflix, başkalarıyla paylaşanlardan ekstra ücret talebinde bulunacağını belirtmişti. Ancak, henüz istediğini gerçekleştiremedi.

Netflix, son aylarda oldukça zor günler geçiriyor. Çalkantılı dönemlerden geçen platform, geçtiğimiz haftalarda ilk kez abone kaybı açıklamıştı. Yayın platformu, hane dışındaki farklı kişilere şifre paylaşanlardan ekstra ücret talep edecek özelliğini Mart ayında test etmeye başlamıştı.

Netflix'in ekstra ücret talebi, beklenen başarıyı gösteremedi

Netflix, abonelik şifresini farklı kişilerle paylaşan kullanıcılarından ekstra ücret talep etmek için yürüttüğü politikayı Kosta Rika, Şili ve Peru'da deniyor. Ancak bu ülkelerdeki kullanıcılar, bu durumun sadece kendilerine uygulanmasından oldukça rahatsız oldu.

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Hal böyle olunca Netflix, bu ülkelerdeki popülerliğini günden güne kaybediyor. Hızlı bir şekilde abone kaybetmesi platform için kötü olsa da en kötüsü bu değil. Şirket, uygulamak istediği bu politikasında da başarılı olamadı.

Netflix'in

Yapılan araştırmaya göre Netflix, bu ülkelerde ekstra ücret talep edecek kişileri belirleyemiyor. Kosta Rika, Şili ve Peru'da şifresini paylaşan birçok abone henüz ekstra ücret ödemediklerini belirtiyor. Tahminlere göre Netflix, "hane dışındaki kişilerle paylaşmak" noktasında kişileri tespit etmekte sorun yaşıyor. Hali hazırda zor günler geçiren platform, bu politikasından vazgeçebilir.

Netflix'in

Netflix, son dönemde oldukça büyük bir kan kaybının eşiğinde. Uyguladığı politikalar ve yaptığı zamlar, platformun abone sayısında ciddi düşüşler yaşamasına neden oluyor. Analist tahminlerine göre platform, ikinci çeyrekte 2 milyon düşüş yaşayacak. Açıklamaya göre şimdiden 200 bin abone, kaydını Netflix'ten sildirip Disney+'a geçiş yaptı.

Neflix ücret politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce en iyi platform hangisi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

Netflix, Mart, Peru, Şili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netflix'in 'şifre paylaşanlara ekstra ücret' talebi başlamadan bitebilir! - Son Dakika


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