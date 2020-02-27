Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu - Son Dakika Magazin

Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu

17 dakika önce

Netflix'in 3. sezonu merakla beklenen Türk dizisi Hakan Muhafız'ın yapımcısı ile senaryosunun çalındığını iddia eden senarist Adem Bıyık davalık oldu.

3. sezonu 6 Mart'ta izleyici ile buluşacak Netflix'in Türk dizisi Hakan Muhafız dizisi davalık oldu. Dizinin senaryosunun kendisine ait olduğunu öne süren senarist, dizinin yapım şirketine dava açtı.

Türk yapımı Netflix dizisi Hakan Muhafız, izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor. İlk iki sezon geride kalırken, 3. sezonun çıkış tarihi ise Netflix tarafından 6 Mart olarak belirtilmiş durumda. Dizinin 4. sezon için de onayı mevcut. Son gelen haberlere göreyse, Netflix'in Hakan Muhafız dizisi davalık oldu.

TARAFLAR ARABULUCUYU REDDETTİ

Senarist Adem Bıyık, Netflix'te yayınlanan Türk yapımı Hakan Muhafız dizisi için dava açtı. İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, her iki tarafın da avukatları katıldı. Adem Bıyık'ın hak sahibi olduğu "Kerem İstanbul'un Oğlu" senaryosunun, O3 şirketi tarafından izin alınmadan Hakan Muhafız dizisine uyarlandığı hakim tarafından tespit edildi. Taraf avukatları, sulh için görüşme sağlamayacaklarını ve dava konusunun arabulucu aracılığıyla çözülmesini istemediklerini belirtti.

MAHKEME ERTELENDİ

Adem Bıyık'ın avukatı, dosyada bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. Adem Bıyık ayrıca, incelemeden önce yapım şirketi O3 tarafından dosyaya sunulmayan Hakan Muhafız dizisinin ilk 3 bölümünün de mahkemeye sunulması istedi. Yapılacak değerlendirmede özellikle diyalogların, sahne geçişlerinin, hikaye gelişiminin ve karakter konumlandırmalarının incelenmesi istendi.

Mahkeme, Hakan Muhafız dizisinin ilk 3 bölümünün yapımcı şirket O3 tarafından kendilerine gönderilmesine karar verdi. FSEK uzmanı, davaya ilişkin eksikliklerin tamamlanmasını istedi. 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından, dosya kapsamındaki tüm deliller doğrultusunda davanın incelenmesi için mahkeme 24 Eylül tarihine ertelendi.

Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
Hakan: Muhafiz Dizisi, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:50 
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