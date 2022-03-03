Netflix'in yeni dizisi "Pera Palas'ta Gece Yarısı" sinemaseverlerle buluştu - Son Dakika
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Netflix'in yeni dizisi "Pera Palas'ta Gece Yarısı" sinemaseverlerle buluştu

03.03.2022 12:00
Netflix'in yeni dizisi "Pera Palas'ta Gece Yarısı" sinemaseverlerle buluştu

Netflix'in yeni dizisi "Pera Palas'ta Gece Yarısı" bugünden itibaren Netflix platformunda izlenebilecek.

Netflix'in yeni dizisi " Pera Palas'ta Gece Yarısı" bugünden itibaren Netflix platformunda izlenebilecek.

Netflix Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Karga Seven Pictures'ın, yönetmenliğini Emre Şahin ve Nisan Dağ'ın üstlendiği yapım, Charles King'in aynı adlı romanından esinlenilerek hayata geçirildi.

Gizem ve macera türündeki 8 bölümlük dizinin başrollerini Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı, Engin Hepileri ve Yasemin Szawloski paylaştı.

Elif Usman'ın senaryosunu kaleme aldığı yapımın konusu şöyle:

"Genç gazeteci Esra, İstanbul'daki efsanevi Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilir. Yanlışlıkla 411 numaralı odada 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte tarihin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak, Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar."

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Pera Palas, İstanbul, Türkiye, Netflix, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Netflix'in yeni dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' sinemaseverlerle buluştu - Son Dakika


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