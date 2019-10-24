Netflix'in Yeni Filmi: The King'den İlk Fragman

Başrolünde Timothée Chalamet ve Joel Edgerton'un yer aldığı Netflix orijinal filmi The King'in resmi fragmanı paylaşıldı



FİLM 1 KASIM'DA YAYINDA…







Filmi merak edenler için biraz anlatalım:



Hal (Timothée Chalamet), İngiliz tahtının gönülsüz varisi, kraliyet hayatına sırtını dönmüş ve halkın içerisinde sıradan bir yaşam sürdürüyordu. Ancak acımasız babası öldüğünde Hal, Kral V. Henry olarak taçlandırılır ve kendini daha önce kaçmaya çalıştığı hayatın ortasında bulur. Şimdi, saray politikasının, kaosunun ve babasının geride bıraktığı savaşın altından kalkması gerekecek. Ayrıca geçmişinde ona akıl hocalığı yapan ve şimdilerde alkolik bir şövalye olan John Falstaff (Joel Edgerton) ile geçmişi yeniden ortaya dökülecek.



Yönetmen: David Michöd



Senarist: David Michöd ve Joel Edgerton



Yapımcılar: Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Liz Watts, David Michöd ve Joel Edgerton



Görüntü Yönetmeni: Adam Arkapaw



Prodüksiyon Tasarımcısı: Fiona Crombie



Editör: Peter Sciberras



Kostüm Tasarımcısı: Jane Petrie



Müzik Yapımcısı: Nicholas Britell



Oyuncu Kadrosu: Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Sean Harris, Tom Glynn-Carney, Lily-Rose Depp, Thomasin McKenzie, Robert Pattinson ve Ben Mendelsohn