Netflix işi Tekken: Bloodline 2022'de çıkış yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix işi Tekken: Bloodline 2022'de çıkış yapacak

21.03.2022 07:52

Popüler dövüş oyunu serisi Tekken'in animesi geliyor. Yapımcılığını Netflix'in üstlendiği Tekken: Bloodline 2022 yılında çıkış yapacak.

Dövüş oyunu denince akla gelen ilk isimlerden birisi hiç kuşkusuz Tekken'dir. İlk defa 1994 yılında PlayStation 1 için çıkış yapan ilk oyunun ardından seri gittikçe büyüdü ve oyun dünyasının vazgeçilmez isimlerinden birisi haline geldi. 2015'de çıkış yapan yedinci oyundan bu yana geçen nispeten sessiz yılların ardından Tekken, anime oluyor! Netflix resmi YouTube hesabından yaptığı paylaşımda Tekken: Bloodline isimli anime için bir fragman paylaştı.

Tekken: Bloodline isimli anime ilk defa Tekken 3'de karşımıza çıkan Jin Kazama'nın hikayesine odaklanacak. Animede Jin'in başına gelen talihsiz olaylardan dolayı her şeyini kaybetmesini ve intikam almak için mutlak gücün peşine düşüşünü izleyeceğiz. Anime ayrıca Tekken evreni için önemli bir yere sahip olan King of Iron Fist Turnuvasına da değinecek. Yayınlanan fragmandan sonra pek çok oyuncu da yorumda bulunarak sonunda bir Tekken animesine kavuştukları için ne heyecanlı olduklarını paylaştı. Animenin bu yıl içerisinde seyircilerle buluşması planlanıyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Görünüşe göre Netflix anime ve oyun adaptasyonları konusunda hala oldukça hevesli. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan League of Legends animasyon dizisi Arcane çok iyi yorumlar almış ve çıkışından kısa bir süre sonra Netflix ikinci sezonun yolda olduğu söylemişti. Bir başka uyarlama dizisi olan ve Henry Cavill'i Geralt olarak sağa sola koştururken izlediğimiz The Witcher da devam onayı alan dizilerden. Dizinin üçüncü sezon onayı almasının yanı sıra The Witcher: Nightmare of The Wolf isimli animenin ardından 2. bir anime filmi daha göreceğiz. Bunların yanı sıra Netflix One Piece, Scott Pilgrim ve Terminator gibi popüler isimlerin adaptasyonları üzerinde de çalışmalar sürdürüyor.

Netflix işi Tekken: Bloodline 2022'de çıkış yapacak
Kaynak: SaveButonu
YORUMLAR
500

Bloodline, oyunlar, Netflix, Tekken, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Netflix işi Tekken: Bloodline 2022'de çıkış yapacak - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokovesd'i 4-0 mağlup etti
21:05 Beşiktaş kaldığı yerden devam! Hazırlık maçındaki rakibini adeta sahadan sildi
20:58 Sedat Peker'in Instagram Paylaşımı 'Dönüş' Sinyali Olarak Yorumlandı
20:54 Seçimlerden 2 ay sonra sessizliğini bozan Sedat Peker'den "Yeni yaşında öz yurdunda olacaksın" paylaşımı
20:53 Süper Lig 2023-2024 sezon planlaması belli oldu
20:49 Süper Lig 2023-2024 sezon planlaması belli oldu
20:25 Son Dakika: 3 gündür devam eden Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı.
20:21 Son Dakika: 3 gündür devam eden Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
20:00 Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris oldu
19:56 Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris oldu.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 21:44:30. #1.12#
SON DAKİKA: Netflix işi Tekken: Bloodline 2022'de çıkış yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement