Son Dakika Haberleri: Netflix, İtunes Ödeme Seçeneğini Uygulamalarından Kaldırdı

Netflix, İtunes Ödeme Seçeneğini Uygulamalarından Kaldırdı

1 saat önce

Netflix, Apple'a Abonelik Hizmeti için Daha Fazla Ödemek İstemiyor Netflix, iTunes Ödeme Seçeneğini Uygulamalarından Kaldırdı.

Netflix, İtunes Ödeme Seçeneğini Uygulamalarından Kaldırdı, System.String[]
Netflix, Apple'a Abonelik Hizmeti için Daha Fazla Ödemek İstemiyor


Netflix, iTunes Ödeme Seçeneğini Uygulamalarından Kaldırdı. Netflix, Apple Donanımlarında Uygulama içi Abonelik Hizmetini Kaldırıyor. Abonelikleri kendi web sitesi üzerinden yapacak. Peki Neden?

iOS cihazları kullanan Netflix aboneleri, uygulama içinden kayıt olmak istediklerinde şirketin kendi web sitesine yönlendirilecek. "Yeni üyeler için Ödeme Yöntemleri arasında iTunes" yer almayacak.

Ağustos ayından beri belli pazarlarda bu uygulamayı test eden Netflix, şimdi dünyanın her yerinde aynı şekilde davranıyor. Yeni aboneler şirketin web sitesini kullanacak. Elbette ödeme yöntemi olarak iTunes kullananlar kullanmaya devam edebilecekler.

VentureBeat  haberine göre, Apple Netflix'ten uygulama içi aboneli hizmeti için yüzde 15 ile yüzde 30 oranında değişen bir ücret alıyor. Bu ücreti Apple'a vermek istemeyen şirket işlemleri kendisi yapmak istiyor. Benzer şekilde Google Play ödemelerinin da kaldırıldığını biliyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:35 Kaynak: Teknotalk.com

Apple, Teknoloji
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