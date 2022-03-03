Oyun dünyasına katılan Netflix, 72 milyon dolara Next Games'i satın aldı - Son Dakika
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Oyun dünyasına katılan Netflix, 72 milyon dolara Next Games'i satın aldı

03.03.2022 14:32

Popüler medya hizmet sağlayıcısı Netflix, geçtiğimiz aylarda başlattığı Netflix Games projesini büyütme kararı aldı. Netflix, Finlandiyalı mobil oyun geliştiricisi Next Games'i 72 milyon dolara satın aldı.

Netflix'in geçtiğimiz aylarda başlattığı Netflix Games projesi ile Netflix abonelerine ek bir ücret talep etmeden uygulama içerisinden oyun oynama imkanı sunuyor. Netflix, Stranger Things ve The Walking Dead dizilerinin oyunlarını oluşturan oyun geliştiricisi Next Games'i kendi çatısı altına kattı.

NETFLIX 72 MİLYON DOLARA OYUN GELİŞTİRİCİSİ SATIN ALDI

Netflix, Finlandiyalı mobil oyun geliştiricisi Next Games ile masaya oturdu ve Next Games için hisse başına 2,33 dolar ödeyecek. Netflix, anlaşma sonunda mobil oyun geliştiricisi Next Games'i 72 milyon dolara çatısı altına kattı.

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BİRİNCİ SINIF OYUN GELİŞTİRMEYİ PLANLIYORLAR

Netflix Games'in Oyun Başkan Yardımcısı Michael Verdu, satın alım sonrası yaptığı açıklamalarda, "Next Games'in Netflix'e stratejik bir bölgede ve önemli bir yetenek pazarına çekirdek stüdyo olarak katılması ve dahili oyun stüdyosu yeteneklerimizi genişletmesi bizi heyecanlandırıyor." sözlerine yer verdi ve birinci sınıf oyun geliştireceklerini açıkladılar.

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