Netflix, kitaplığına dört yeni oyun daha eklediğini duyurdu! - Son Dakika
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Netflix, kitaplığına dört yeni oyun daha eklediğini duyurdu!

25.05.2022 12:36
Netflix, kitaplığına dört yeni oyun daha eklediğini duyurdu!

Netflix, oyun kitaplığına dört yeni oyun daha eklediğini duyurdu! Oyunların üç tanesi bugün açıldı, biri ise ay sonunda açılacak!

Netflix, geçtiğimiz yıl Kasım ayında duyurduğu Netflix Games hizmetini büyütmeye devam ediyor. Platform, hali hazırda 18 tane bulunan oyun kitaplığına bu ay sonuna kadar dört tane daha ekleyeceğini duyurdu. Yani ay sonuna kadar Netflix oyun kitaplığında toplamda 22 adet oyun yer alacak. Peki, yeni eklenen oyunlar hangileri? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Netflix, oyun işini büyütmekte kararlı!

Akış devi Netflix, geçtiğimiz aylarda 2022 yılı sonuna kadar kitaplığına 50 oyun eklemeyi hedeflediğini açıklamıştı. Son olarak dört yeni oyun duyuran şirket aynı zamanda ek olarak üç adet de stüdyo satın aldı. Kitaplığa yeni eklenen oyunların üç tanesi bugün açılırken bir tanesi ise ay sonunda sunulacak.

Netflix, kitaplığına dört yeni oyun daha eklediğini duyurdu!

Dragon Up, Townsmen- A Kingdom Rebuilt ve Moonlighter bugün hizmete açılan oyunlar arasında yer alıyor. Exploding Kittens adlı oyun ise 31 Mayıs tarihine kullanıcılara sunulacak.

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Tek oyuncuyla oynanan Dragon Up, animasyon temalı ve adından da belli olduğu gibi içinde ejderhaları barındıran bir oyun. Renkli ve eğlenceli tasarımıyla ön planda çıkan oyunda İskandinav illüstrasyonları mevcut. Townsmen- An Kingdom Rebuilt adlı oyunda stratejilerle yönetilen bir krallık bulunuyor.

Netflix, kitaplığına dört yeni oyun daha eklediğini duyurdu!

Moonlighter adlı oyunda ise köy yaşantısında gündüzleri dükkan işleten ve geceleri zindanlarda canavarlarla savaşan Will'in maceraları var. Mayıs ayının son gününde kullanıma açılan Exploding Kittens ise beş kişinin bir arada oynayabileceği kedili ve patlamalı bir kart oyunu.

Netflix güncel oyun listesi

Arcanium: Rise of Akhan

Asphalt Xtreme

Bowling Ballers

Card Blast

Dominoes Café

Dungeon Dwarves

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Into the Dead 2: Unleashed

Knittens

Krispee Street

Shatter Remastered

Shooting Hoops

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Teeter (Up)

This is a True Story

Wonderputt Forever

Dragon Up

Townsmen- A Kingdom Rebuilt

Moonlighter

Exploding Kittens (31 Mayıs'ta açılacak)

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Netflix'in yeni eklediği oyunları beğendiniz mi ve gelmesini istediğin bir oyun var mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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