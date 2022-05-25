Netflix, kitaplığına dört yeni oyun daha eklediğini duyurdu!

Netflix, geçtiğimiz yıl Kasım ayında duyurduğu Netflix Games hizmetini büyütmeye devam ediyor. Platform, hali hazırda 18 tane bulunan oyun kitaplığına bu ay sonuna kadar dört tane daha ekleyeceğini duyurdu. Yani ay sonuna kadar Netflix oyun kitaplığında toplamda 22 adet oyun yer alacak. Peki, yeni eklenen oyunlar hangileri? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.
Netflix, oyun işini büyütmekte kararlı!
Akış devi Netflix, geçtiğimiz aylarda 2022 yılı sonuna kadar kitaplığına 50 oyun eklemeyi hedeflediğini açıklamıştı. Son olarak dört yeni oyun duyuran şirket aynı zamanda ek olarak üç adet de stüdyo satın aldı. Kitaplığa yeni eklenen oyunların üç tanesi bugün açılırken bir tanesi ise ay sonunda sunulacak.
Dragon Up, Townsmen- A Kingdom Rebuilt ve Moonlighter bugün hizmete açılan oyunlar arasında yer alıyor. Exploding Kittens adlı oyun ise 31 Mayıs tarihine kullanıcılara sunulacak.
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Tek oyuncuyla oynanan Dragon Up, animasyon temalı ve adından da belli olduğu gibi içinde ejderhaları barındıran bir oyun. Renkli ve eğlenceli tasarımıyla ön planda çıkan oyunda İskandinav illüstrasyonları mevcut. Townsmen- An Kingdom Rebuilt adlı oyunda stratejilerle yönetilen bir krallık bulunuyor.
Moonlighter adlı oyunda ise köy yaşantısında gündüzleri dükkan işleten ve geceleri zindanlarda canavarlarla savaşan Will'in maceraları var. Mayıs ayının son gününde kullanıma açılan Exploding Kittens ise beş kişinin bir arada oynayabileceği kedili ve patlamalı bir kart oyunu.
Netflix güncel oyun listesi
Arcanium: Rise of Akhan
Asphalt Xtreme
Bowling Ballers
Card Blast
Dominoes Café
Dungeon Dwarves
Hextech Mayhem: A League of Legends Story
Into the Dead 2: Unleashed
Knittens
Krispee Street
Shatter Remastered
Shooting Hoops
Stranger Things: 1984
Stranger Things 3: The Game
Teeter (Up)
This is a True Story
Wonderputt Forever
Dragon Up
Townsmen- A Kingdom Rebuilt
Moonlighter
Exploding Kittens (31 Mayıs'ta açılacak)
Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Netflix'in yeni eklediği oyunları beğendiniz mi ve gelmesini istediğin bir oyun var mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.
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