Netflix'ten tarihi adım! Bu film, önce sinemalarda yayınlanacak

Uzun yıllardır tartışma konusu haline gelen dijital yayıncılık ve sinema sektörü ilk defa iş birliğine gitti. Netflix ve AMC, Regal ve Cinemark arasında imzalanan yeni anlaşma kapsamında Knives Out'ın devam filmi Glass Onion: A Knives Out Mystery ilk olarak sinemalarda gösterime girecek.

Glass Onion: A Knives Out Mystery vizyon tarihi ne zaman?

İlk olarak 2019 yılında çıkış yapan ve başrollerinde Ana de Armas ve Daniel Craig gibi isimlerin yer aldığı Knives Out, izleyicilerin büyük beğenisini toplamayı başarmıştı. Netflix ise geçtiğimiz haftalarda Glass Onion: A Knives Out Mystery ve Knives Out 3'ün yayın haklarını 450 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Netflix ve sinema devleri arasında imzalanan yeni ortaklık ise bir ilki temsil ediyor. Netflix, ilk defa büyük bütçeli bir filmini kendi platformundan önce beyaz perdede yayınlanmasına izin verecek. 23 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak Glass Onion: A Knives Out Mystery, 23-29 Kasım tarihlerinde sinemada gösterime girecek.

Netflix'in anlaşma yaptığı şirketler (AMC, Regal ve Cinemark); Kanada, İngiltere, İrlanda, İtalya, Almanya, İspanya, İsrail, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki bazı sinema salonlarında filmi yayınlayacak. Bu dağıtımcıların Türkiye için bir plana sahip olup olmadığının henüz belli olmadığını belirtmek gerekiyor.

2014 yılında AMC, Regal ve Cinemark tarafından alınan bir kararla Netflix yapımları boykot edilmişti. Hatta Netflix'in ilk orijinal filmi "Crouching Tiger, Hidden Dragon: The Green Legend" beyaz perdede gösterime girmedi.

2019 yılında sinemalarda gösterime giren Knives Out, dünya çapında 311,6 milyon dolar kazandı. Bu yüzden devam filmin 23-29 Kasım tarihlerinde başarılı olacağını düşünüyoruz. Yeni filmde Madely Cline ve Daniel Craig gibi isimler rol alacak.

