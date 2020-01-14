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Netflix, Osmanlı'yı anlatan dizisi 'Rise of Empires: Ottoman'ın ilk fragmanını yayınladı
6 saat önce
Netflix, 3. Türkiye orijinal dizisi "Rise of Empires: Ottoman"ın ilk fragmanını yayınladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş döneminin anlatılacağı belgesel dizinin ilk sezonunun 24 Ocak'ta izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.
Netflix, 3. Türkiye orijinal dizisi "Rise of Empires: Ottoman"ın ilk fragmanını yayınladı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş döneminin anlatılacağı belgesel dizinin ilk sezonunun 24 Ocak'ta izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:55
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