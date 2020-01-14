Netflix, Osmanlı'yı anlatan dizisi 'Rise of Empires: Ottoman'ın ilk fragmanını yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Netflix, Osmanlı'yı anlatan dizisi 'Rise of Empires: Ottoman'ın ilk fragmanını yayınladı - Son Dakika Dünya

Netflix, Osmanlı'yı anlatan dizisi 'Rise of Empires: Ottoman'ın ilk fragmanını yayınladı

6 saat önce

Netflix, 3. Türkiye orijinal dizisi "Rise of Empires: Ottoman"ın ilk fragmanını yayınladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş döneminin anlatılacağı belgesel dizinin ilk sezonunun 24 Ocak'ta izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.

Netflix, Osmanlı'yı anlatan dizisi 'Rise of Empires: Ottoman'ın ilk fragmanını yayınladı, System.String[]

Netflix, 3. Türkiye orijinal dizisi "Rise of Empires: Ottoman"ın ilk fragmanını yayınladı.


Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş döneminin anlatılacağı belgesel dizinin ilk sezonunun 24 Ocak'ta izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi
Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 00:40:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Netflix, Osmanlı'yı anlatan dizisi 'Rise of Empires: Ottoman'ın ilk fragmanını yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]