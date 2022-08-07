Netflix, oyun işinde iflas bayrağını çekebilir

Geçtiğimiz yılın Kasım döneminde başlayan Netflix Games, şirketin istediği gibi gitmiyor. Son araştırmalara göre, Netflix abonelerinin sadece yüzde 1'i Netflix oyunlarını oynuyor. Yayın devi sürekli daha fazla oyun eklese de, kullanıcıların ilgisini çekemiyor.

Kullanıcıların sadece yüzde 1'i Netflix oyunlarını oynuyor

Mobil uygulama araştırma platformu Apptopia tarafından hazırlanan son veriler, Netflix Games kapsamında sunulan oyunların ne durumda olduğunu ortaya koydu. Android ve iOS üzerinde sunulan oyunlar toplamda 23,3 milyon kez indirildi. Bu, kullanıcıların yüzde 1'inden daha azını temsil ediyor.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlatılan ve yeni stüdyolar satın alarak büyüyen Netflix Games ile platformdaki dizi ve filmlerin interaktif oyunları geliştiriliyor. En çok dikkat çeken yapımlar arasında ise Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Exploding Kittens, The Queen's Gambit'ten ilham alan satranç oyunu bulunuyor.

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Netflix bu alandaki yatırımlarını artıyor olsa da, mobil oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmış gibi durmuyor. Araştırma, Netflix Games ile sunulan tüm oyunların 23,3 milyon kez indirildiğini ve ve günlük olarak ortalama 1,7 milyon kullanıcıya ulaştığını gösterdi.

Netflix kullanıcılarının oyunlara neden ilgi göstermediği henüz belirsiz. Ancak oyunlarda reklam olmamasına ve ekstra ücret talep edilmemesine rağmen, indirme rakamının 23 milyon civarında kalması dikkat çekti.

Netflix, 2022 yılı sonuna kadar kitaplığına 50 oyun eklemeyi hedeflediğini açıkladı. Son olarak dört yeni oyun duyuran şirket, aynı zamanda ek olarak üç adet stüdyo satın aldı.

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