Netflix, reklamlı aboneliği onayladı! Fiyatı ne? - Son Dakika
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Netflix, reklamlı aboneliği onayladı! Fiyatı ne?

23.06.2022 19:42
Netflix, reklamlı aboneliği onayladı! Fiyatı ne?

Reklamlı Netflix nihayet gerçek oluyor. Netflix'in daha ucuz fiyat etiketine sahip reklamlı aboneliği ne zaman geliyor?

Abone sayısının düşmesinin ardından platformda kapsamlı değişiklikler yapmayı planlayan Netflix, reklamlı seçenek için çalışmalarını hızlandırdı. Düşük maliyetli şekilde sunulması planlanan reklam destekli aboneliğin fiyat aralığı ne olacak?

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Hollywood Reporter'a konuşan Netflix CEO'su Ted Sarandos, platformda ilk kez reklam göstermeye başlayacaklarını doğruladı. Yönetici, normal abonelik fiyatlarından "daha ucuz, reklam destekli" seçeneğin yolda olduğunu dile getirdi. CEO'nun açıklamasına göre, platformdan kaçan binlerce kullanıcı için reklam görmek artık sorun değil.

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Yayın devinin CEO'su Ted Sarandos "Netflix benim için çok pahalı ve reklamı umursamıyorum" diyen müşteri kitlesini hedeflediklerini söyledi. Reklam katmanı için ortaklar ile çalışmalara başladıklarını ifade eden Sarandos, reklam desteğinin genişletileceğinin de altını çizdi.

Netflix, reklamlı aboneliği onayladı! Fiyatı ne?

Netflix, izleme deneyimini bozduğuna inanarak reklam göstermeye karşıydı. Ancak yayın devi, finansal krizin ortasında kaldıktan sonra radikal değişiklikler uygulamaya başladı. Sarandos ve Netflix yönetimi, reklam içeren düşük maliyetli aboneliğin bu krizin çözülmesine yardımcı olacağını söyledi.

'Netflix benim için çok pahalı ve reklamı umursamıyorum' diyen insanlar var. Her zaman söylediğimiz gibi aslında Netflix'e reklam eklemiyoruz. 'Daha düşük bir fiyat istiyorum ve reklam izleyeceğim' diyenler için bir reklam katmanı ekliyoruz.

Netflix'in halihazırda en ucuz katmanı aylık 37,99 TL ile sunuluyor. Reklamlı aboneliğin ise bu fiyattan daha ucuz olmasını bekliyoruz. Reklamlı abonelik katmanı aslında Hulu, HBO Max, Paramount+ gibi diğer hizmetlerde bulunuyor. Ek olarak daha önce Disney+ da böyle bir seçenek üzerinde çalıştığını doğruladı.

Netflix, reklamlı aboneliği onayladı! Fiyatı ne?

Yayın devi, Nisan ayı sonlarında paylaştığı raporda yılbaşından bu yana 200 bin abone kaybettiğini açıkladı. Bu düşüşün devam etmesini beklediğini söyleyen Netflix, hisse değerleri açısından ise 70 milyar dolardan fazla kaybetti.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Netflix, reklamlı aboneliği onayladı! Fiyatı ne? - Son Dakika

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