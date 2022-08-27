Netflix'in en kötü dizisi iptal edildi!

Geçtiğimiz Temmuz ayında ilk sezonuyla Netflix'te gösterime giren Resident Evil dizisi için beklenen karar verildi. Şirket yetkilileri ve dizinin yapımcısı tarafından doğrulanan bilgiye göre, Resident Evil dizisi için ikinci sezon hazırlanmayacak. Peki Netflix'in meşhur hayatta kalma korku dizisi neden beğenilmedi?

Resident Evil dizisi sadece bir sezon hayatta kalabildi

Capcom'un hayatta kalma korku oyunu serisine dayanan Resident Evil uyarlaması, Netflix için uzun vadeli planlara sahipti. Ancak yayın devi, Resident Evil 2. sezon çekmeyi garanti edecek kadar büyük bir izleyici kitlesini yakalayamadığını ifade etti. Bunun üzerine dizinin iptal edildiği doğrulandı.

Resident Evil 14 Temmuz'da Netflix'te prömiyer yaptı, ancak IMDb puanı 3.9'a kadar düştü. İzleyicilerin ve eleştirmenlerin odağına oturan hayatta kalma yapımı Rotten Tomatoes'ta ise yüzde 22'lik izleyici puanına ulaşarak Netflix tarihine geçti.

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Dizi, iki farklı zaman çizelgesinde geçiyor. 2022'de geçen sahneler, Jade'in babası ve kız kardeşi Billy ile New Raccoon City'ye taşındığını, 2036'da geçen sahneler ise Jade'in kıyamet sonrası Londra'yı keşfini ele alıyor.

Resident Evil oyun serisine dayanan yapım, New Raccoon City'yi yöneten Umbrella Corporation'ın tehlikeli sırlarını açığa çıkarmak isteyen Jade'in hikayesini ele alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Supernatural yapımcısı Andrew Dabb bulunuyor.

Netflix uyarlaması oldukça eleştirilmiş olsa da, bu konuda yalnız değil. 2021 yılında Sony Pictures tarafından sinema filmi Resident Evil: Welcome to Raccoon City de benzer eleştiriler almıştı. Kısacası Resident Evil hayranlarını sevindirecek bir uyarlama henüz çekilebilmiş değil.

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