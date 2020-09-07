Netflix, RTÜK kararına uyarak "Minnoşlar" filmini kataloğundan çıkardı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Netflix tebliğ edilmesinin ardından karara uyarak, filmi kataloğundan çıkardı. Film, Türkiye 'de yayına girmeyecek.

RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez." hükmü uyarınca filmin platformun kataloğundan çıkarılması gerektiğine karar vermişti.

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