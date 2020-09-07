Netflix, RTÜK kararına uyarak "Minnoşlar" filmini kataloğundan çıkardı - Son Dakika

Netflix'in, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararına uyarak çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkardığı öğrenildi.
RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez." hükmü uyarınca filmin platformun kataloğundan çıkarılması gerektiğine karar vermişti.
Alınan bilgiye göre, Netflix tebliğ edilmesinin ardından karara uyarak, filmi kataloğundan çıkardı. Film, Türkiye'de yayına girmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 17:01 - Kaynak: AA
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