Netflix Sansür Yüzünden Tu¨rkiye'den C¸ekiliyor mu?

Dijital platformların denetlenmesini öngören Yeni RTÜK yasası bugün devreye girdi ve gözler Netflix'e çekildi. Netflix sansüre boyun eğecek mi yoksa Türkiye'den çekilme kararı mı alacak? Şirketin açıklamasından hemen önce konuyu bir gözden geçirelim istedim.

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