Netflix sevilen animasyon dizisini iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix sevilen animasyon dizisini iptal etti

07.06.2022 00:12
Netflix sevilen animasyon dizisini iptal etti

The Midnight Gospel iptal edildi. Netflix'in oldukça beğenilen animasyon dizisi sadece bir sezon hayatta kalabildi.

2022'nin ilk çeyreğinde abone kaybı yaşamasının ardından radikal kararlar alan Netflix, bir sevilen dizisini daha iptal ettiğini açıkladı. The Midnight Gospel isimli animasyon, sadece bir sezonun ardından rafa kaldırıldı. Peki Netflix, olumlu yorumlar alan Midnight Gospel'i neden iptal etti?

The Midnight Gospel rafa kaldırıldı

Rotten Tomatoes'ta yüzde 91 ve IMDb'de ise 8.2'lik puana ulaşan animasyon dizisinin ömrü sadece bir sezon oldu. Midnight Gospel ile ilgili merak edilen açıklamayı ortak yapımcısı Duncan Trussell yaptı.

Stranger Things rekora gidiyor: İşte Netflix'in en çok izlenenleri!

Duncan Trussell tarafından Twitter'da paylaşılan demeçte, animasyon dizisinin 'sebepsiz yere' kaldırıldığı aktarıldı. Dizinin yapımcısı, "The Midnight Gospel Netflix tarafından iptal edildi" şeklinde konuştu ve dizinin devam edip etmeyeceğine de açıklık getirdi.

The Midnight Gospel was cancelled by Netflix. https://t.co/36X8Vhv5Lb

— Duncan Trussell (@duncantrussell) June 3, 2022

Duncan Trussell'in açıklamasında sonrasında, animasyon dizisinin hayranların büyük şoka uğradı. Aklında bir sezon daha yapmak olduğunu belirten yapımcı, artık mümkün olmadığını belirtti. Trussell'e göre dizinin yayın hakları Netflix'e ait. Yani farklı bir platform diziyi satın almazsa, ikinci sezonu göremeyeceğiz.

Animasyon dizisinin iptal edilmesine üzüldüğünü söyleyen yapımcı, yine de Netflix'e teşekkür etmeyi unutmadı. "Netflix ile zarları attığım ve böyle tuhaf bir gösteri yaptığım için çok şanslıyım. Tüm yol boyunca fevkalade destek oldular ve bu yüzden onları sonsuza kadar seveceğim" dedi.

The Midnight Gospel, Clancy ismindeki bir "uzay yayıncısını" ele alan komedi/gerçeküstü bir diziydi. Projenin yapımcıları arasında Adventure Time'ın da yapımcısı olan Pendleton Ward gibi önemli isimler vardı.

Netflix sevilen animasyon dizisini iptal etti

Eleştirmenler tarafından oldukça yüksek puanlar almayı başaran The Midnight Gospel'in farklı platforma gelip gelmeyeceği belirsiz. Ayrıca Netflix'in beğenilmiş bir projeyi iptal etme nedeni de şu anda bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Elon Musk, Twitter'ı tehdit etti: Anlaşmayı iptal edebilirim Elon Musk, Twitter'ı tehdit etti: Anlaşmayı iptal edebilirim Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Sırbistan ziyaretini uçuş yasağı nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Sırbistan ziyaretini uçuş yasağı nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netflix sevilen animasyon dizisini iptal etti - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
23:11 Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası protesto sesleri yükseldi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
21:58 Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 00:24:54. #1.11#
SON DAKİKA: Netflix sevilen animasyon dizisini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement