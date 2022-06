Netflix sevilen animasyon dizisini iptal etti

2022'nin ilk çeyreğinde abone kaybı yaşamasının ardından radikal kararlar alan Netflix, bir sevilen dizisini daha iptal ettiğini açıkladı. The Midnight Gospel isimli animasyon, sadece bir sezonun ardından rafa kaldırıldı. Peki Netflix, olumlu yorumlar alan Midnight Gospel'i neden iptal etti?

The Midnight Gospel rafa kaldırıldı

Rotten Tomatoes'ta yüzde 91 ve IMDb'de ise 8.2'lik puana ulaşan animasyon dizisinin ömrü sadece bir sezon oldu. Midnight Gospel ile ilgili merak edilen açıklamayı ortak yapımcısı Duncan Trussell yaptı.

Duncan Trussell tarafından Twitter'da paylaşılan demeçte, animasyon dizisinin 'sebepsiz yere' kaldırıldığı aktarıldı. Dizinin yapımcısı, "The Midnight Gospel Netflix tarafından iptal edildi" şeklinde konuştu ve dizinin devam edip etmeyeceğine de açıklık getirdi.

The Midnight Gospel was cancelled by Netflix. https://t.co/36X8Vhv5Lb — Duncan Trussell (@duncantrussell) June 3, 2022

Duncan Trussell'in açıklamasında sonrasında, animasyon dizisinin hayranların büyük şoka uğradı. Aklında bir sezon daha yapmak olduğunu belirten yapımcı, artık mümkün olmadığını belirtti. Trussell'e göre dizinin yayın hakları Netflix'e ait. Yani farklı bir platform diziyi satın almazsa, ikinci sezonu göremeyeceğiz.

Animasyon dizisinin iptal edilmesine üzüldüğünü söyleyen yapımcı, yine de Netflix'e teşekkür etmeyi unutmadı. "Netflix ile zarları attığım ve böyle tuhaf bir gösteri yaptığım için çok şanslıyım. Tüm yol boyunca fevkalade destek oldular ve bu yüzden onları sonsuza kadar seveceğim" dedi.

The Midnight Gospel, Clancy ismindeki bir "uzay yayıncısını" ele alan komedi/gerçeküstü bir diziydi. Projenin yapımcıları arasında Adventure Time'ın da yapımcısı olan Pendleton Ward gibi önemli isimler vardı.

Eleştirmenler tarafından oldukça yüksek puanlar almayı başaran The Midnight Gospel'in farklı platforma gelip gelmeyeceği belirsiz. Ayrıca Netflix'in beğenilmiş bir projeyi iptal etme nedeni de şu anda bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.