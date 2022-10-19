Netflix şifrenizi paylaşıyor musunuz? Bir daha düşünün! - Son Dakika
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Netflix şifrenizi paylaşıyor musunuz? Bir daha düşünün!

19.10.2022 18:41
Netflix şifrenizi paylaşıyor musunuz? Bir daha düşünün!

Netflix şifrenizi evinizde olmayan kişilerle mi paylaşıyorsunuz? Bu durum yakında sona erebilir. İşte detaylar!

Netflix, hesap paylaşımı yapan kullanıcılar için durumu daha zor hale getirmeye hazırlanıyor. Reklam destekli abonelik sistemine geçmeye hazırlanan şirket bir yandan da dünya genelinde şifre paylaşımını kaldırmaya hedefliyor.

Şifre paylaşımı 2023'ün başında kalkıyor

Netflix uzun süredir abonelerinin şifre paylaştığının farkında olmasına rağmen bu zamana kadar konuyla ilgili hiçbir şey yapmadı. Şifre paylaşımına yönelik baskı bu yılın başlarında kaybedilen abone sayısı sonrası arttı. Şirket, son çeyrekte dünya çapında 1 milyondan fazla abone kaybetti.

Netflix şifrenizi paylaşıyor musunuz? Bir daha düşünün!

Netflix, bu durumu düzeltmek için aboneleri yavaş yavaş şifre paylaşımından uzaklaştırmaya hazırlanıyor. Hissedarlarına gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi. "Hesap paylaşımından para kazanmak için bir özellik geliştirdik. Bu özelliği 2023'ün başlarından itibaren daha geniş bir alana yaymaya başlayacağız" dedi.

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Netflix bir alt hesap için fazladan ödeme yapmalarını isteyen özelliğin testlerini bu yılın başında Şili, Kosta Rika ve Peru'da yaptı. Şirket, evin dışında birinin hesaba erişmesine izin vermek için müşterilerden fazladan 2,99 dolar talep etti.

Netflix, şifre paylaşımı kısıtlamasını nasıl uygulayacağını açıkça belirtmedi. Ancak yapılan testler sırasında ana hesap sahibinin IP adresiyle eşleşmeyen IP'lerin devre dışı bırakıldığı görüldü. Bununla birlikte, Netflix'in yıllarca parola paylaşımı uygulamasının büyümesine izin verdikten sonra tüketicilerin tepkisiyle karşılaşabileceğine dair endişeler var.

Dizilerin bölümleri haftalık değil tek seferde yayınlanacak

Netflix, yeni aboneler kazanmak için farklı yöntemler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Hissedarlara yazdığı mektupta, şirketin bir TV dizisinin tüm bölümlerini haftalık olarak değil, bir kerede yayınlamayı içeren alınabilir yayın modelinden de bahsetti.

Şirket, "Üyelerimizin kendilerini baştan sona bir hikayeye kaptırma yeteneğinin, eğlenmelerini ve aynı zamanda arkadaşlarına anlatma olasılıklarını artırdığına inanıyoruz. Bu da daha fazla insanın bizi izlemesi, katılması ve bizde kalması anlamına geliyor" dedi. Bu durumla birlikte yeni abone sayısının artacağını düşünüyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix şifrenizi paylaşıyor musunuz? Bir daha düşünün! - Son Dakika

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