Son Dakika Haberleri: Netflix, Stranger Things 4. Sezon Onayını Verdi
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Netflix, Stranger Things 4. Sezon Onayını Verdi

1 saat önce

Stranger Things 4. Sezon Netflix, dünyada büyük yankı uyandıran Stranger Things'in dördüncü sezon onayını ve dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşlerle imzaladığı özel anlaşmayı duyurdu.

Netflix, Stranger Things 4. Sezon Onayını Verdi, System.String[]

Stranger Things 4. Sezon

Netflix, dünyada büyük yankı uyandıran Stranger Things'in dördüncü sezon onayını ve dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşlerle imzaladığı özel anlaşmayı duyurdu. Duffer Kardeşler, Netflix için önümüzdeki yıllarda çekilecek birçok dizi ve filmin yapımını üstlenecek.


Stranger Things 4. Sezon Resmi Duyurusu

Netflix'in Baş İçerik Sorumlusu Ted Sarandos şöyle konuştu: "Duffer Kardeşler, Stranger Things ile dünyanın dört bir yanından izleyicileri büyüledi. İlişkilerimizi güçlendirerek, hayal güçlerini ortaya koyacakları yeni dizi ve filmleri üyelerimizin beğenisine sunacağımız için son derece heyecanlıyız. Duffer Kardeşler'in "The Upside Down" dünyasının dışına çıktıklarında neler yapabileceklerini görmek için sabırsızlanıyoruz."


Stranger Things Season 2


Duffer Kardeşler ise ekledi: "Netflix ile olan ilişkimize devam edecek olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright ve Matt Thunell bize ve dizimize bir şans verdi ve bu şans hayatımızı sonsuza dek değiştirdi. Tüm Netflix ekibi ilk toplantımızdan Stranger Things 3'ün lansmanına kadar her adımda bize destek oldu ve yaratıcı süreçlerde bize hayalimizdeki özgürlüğü tanıdı. Birlikte daha fazla hikaye anlatmak için sabırsızlanıyoruz. – Elbette, ilk önce Hawkins'e dönüş yolculuğuyla başlayacağız!

Türk Eğitim Derneği, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:10 Kaynak: Teknotalk.com
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