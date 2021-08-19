Netflıx'te İzleyebileceğiniz En İyi 10 Uzay Filmi - Son Dakika

Netflix'te sizi yıldızlara götürecek en iyi 10 uzay filmi... Uzay. Harika ötesi. Son sınır.

Bir astronot değilseniz veya birkaç yüz bin dolarınız yoksa, muhtemelen yakın zamanda Dünya'nın atmosferinden kaçamayacaksınız.

Ancak bu, en azından kurgusal bir ziyaret yapamayacağınız anlamına gelmez.

Yıldızlarla dolu bir gece gökyüzünü görünce tir tir titreyen herkes için, Total Recall gibi zamansız klasiklerden Over the Moon'un renkli yeni dünyasına kadar Netflix'teki en iyi uzay filmlerinden bazılarını bir araya getirdik. Uzayda kalmayı tercih ediyorsanız, gerçeklerden kaçmak için Netflix'in en iyi bilim kurgu filmleri ve akış hizmetindeki en iyi uzaylı filmleri için özetlerimize göz atın.

Netflix'iniz yok mu? Diğer platformlarda yayın yapmak için en iyi uzay filmlerini de bulacaksınız.

Kıyamet

"Doom ile tam olarak beklediğiniz şeyi elde edersiniz: silahlarla, kanla ve "Bakalım o kolla uyumlu vücudu bulabilecek miyiz" gibi diyaloglarla dolu patlamış mısır yiyen bir testosteron fırtınası. Kısacası, çok aptalca, çok dağınık bir eğlence, gevşek bir şekilde temel aldığı video oyunu serisine uygun bir övgü. Arsa, Dwayne "The Rock" Johnson'ın bir denizci ekibini bir portal aracılığıyla Mars'ta kötü bir şey tarafından istila edilmiş gibi görünen bir araştırma tesisine yönlendirdiğini görüyor. Gerginlik ve sıçramalar için gelin, filmin birinci şahıs nişancı köklerine doğrudan bir saygı duruşu niteliğindeki, sonlara doğru harika POV bölümü için kalın." -Sam Haysom, Birleşik Krallık Editör Yardımcısı