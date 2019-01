Netflix'te Şubat Ayında Yayına Girecek Birbirinden Kaliteli Yapımlar

Netflix, her zaman olduğu gibi gelecek ay da bizleri muhteşem yapımlarla buluşturmaya devam edecek. Süper kahramanlardan oluşan sorunlu bir ailenin, babalarını kaybetmelerinin ardındaki gizemi anlatan The Umbrella Academy ve George R. R. Martin'in romanından uyarlanan psikolojik gerilim dizisi Nightflyers, bu ayın en çok dikkat çekenleri oluyor.NETFLIX ORİJİNAL DİZİLERİTHE UMBRELLA ACADEMY15/02/19Süper kahramanlardan oluşan sorunlu bir aile, babalarının ölümü ardındaki gizemi, kıyamet tehdidini ve çok daha fazlasını çözmek üzere bir araya gelir.NIGHTFLYERS01/02/19George R.R. Martin'in kısa romanından uyarlanan dizi, uzaylılarla temas kurmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan sekiz bilim insanı ile bir telepati uzmanını anlatıyor.¡NAILED IT! MÈXICO08/02/19Eğlence, fondan ve gülünç derecede başarısız kekler Meksika 'ya geliyor. Amatör aşçılar, para ödülü için karmaşık tatlıları tekrar yaratmaya çabalıyor.NETFLIX FİLMLERİVELVET BUZZSAW01/02/19Ölen aykırı bir sanatçının tabloları, sanat dünyasında fırtınalar estirir. Acaba bu cüretkâr eserler, yaratıcısının öfkeli ruhu tarafından lanetlenmiş midir?ISN'T IT ROMANTIC28/02/19Tüm romantik şeylerden şüphe duyan bir mimar, bir gün gözlerini her şeyin ürpertici derecede kusursuz olduğu bir romantik komedi dünyasında açar. Rebel Wilson başrolde.HIGH FLYING BIRD08/02/19NBA lokavtı temsil ettiği müthiş çaylağı oyun dışı bırakınca menajer Ray, kariyerlerini kurtarmak ve güçlü patronlara meydan okumak için bir plan yapar.NETFLIX ORİJİNAL BELGESELLERİREMASTERED: THE TWO KILLINGS OF SAM COOKE08/02/19Bu araştırma, soul müziğin simge ismi Sam Cooke'un gizemli bir şekilde vurulmasını inceliyor. Cooke'un ölümü, sivil haklar hareketindeki önemli bir sesi susturmuştu.CHEF'S TABLE22/02/19Bu Emmy adayı dizide, yaratıcı yemekler ve baştan çıkarıcı tatlılarla gurme yemek kavramını baştan tanımlayan, dünyanın farklı yerlerindeki yıldız şeflerle tanışın.LARRY CHARLES' DANGEROUS WORLD OF COMEDY15/02/19Efsanevi komedi yazarı ve yönetmen Larry Charles, mizahı en alışılmadık, en beklenmedik ve en tehlikeli yerlerde bulmak üzere dünyayı geziyor.NETFLIX ÇOCUK VE AİLEFREE REIN: VALENTINE'S DAY01/02/19Zoe ve arkadaşları Bâkire Taşı'nı aramaya çıktığında havada aşk kokusu vardır. Ama rekabet gözlerini kör ettiğinde kızları tehlikeden Raven kurtarır.TRUE: HAPPY VALENTINE'S DAY01/02/19True ve Bartleby, Gökkuşağı Krallığı'nın en yalnız sakinini neşelendirmeye çalışsa da onun hüzünlü hâli bulaşıcıdır. Acaba üç dilek bunu değiştirebilir mi?