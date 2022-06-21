Netflix'te yaprak dökümü devam ediyor: Sevilen komedi dizisi iptal edildi! - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix'te yaprak dökümü devam ediyor: Sevilen komedi dizisi iptal edildi!

21.06.2022 19:42
Netflix'te yaprak dökümü devam ediyor: Sevilen komedi dizisi iptal edildi!

Netflix, kan kaybetmeye devam ediyor. Platform son olarak sevilen komedi dizisi Workin' Moms'ın fişini çekiyor.

Netflix son dönemde oldukça sıkıntı günlerden geçiyor. Ekonomik anlamda yaşanan sorun ve Disney+ platformunun güçlü yükselişi, projelere ve abone sayılarına yansımış durumda. Öyle ki platform, son dönemde iptal olan projelerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Workin' Moms, 7. sezonu ile ekranlara veda edecek

Netflix, son dönemde sevilen birçok yapımı için iptal kararı aldı. Öyle ki bu durum, aboneleri tarafından oldukça çok eleştirildi. Sevilen projelerin iptaline bugün de önemli bir izleyici kitlesi bulunan komedi türündeki Workin' Moms dizisi de katıldı.

Netflix, Disney+'a abone olduğunu açıkladı: Sosyal medya karıştı!

Workin' Moms, 6 sezondur önemli bir izleyici kitlesi oluşturdu. Reitman'la birlikte başrolde Jessalyn Wanlim, Dani Kind, Enuka Okuma ve Juno Rinaldi gibi isimlerin başrolünü paylaştığı dizi, 7. sezonla birlikte yayın hayatına son verecek.

Netflix'te yaprak dökümü devam ediyor: Sevilen komedi dizisi iptal edildi!

Konuya ilişkin olarak dizinin yaratıcısı Reitman şu ifadelere yer verdi.

Workin' Moms projesini yapmak hayatımın yolculuğu oldu. Ama her hikaye gibi, bir son olmalı. ve böylece, yedinci sezonu son sezonumuz olarak ilan etmem sevgi ve minnetle. Ortaklarımız CBC ve Netflix'e, anneliğin en karanlık köşelerine ışık tutan bir gösteriyi desteklediğiniz için en büyük teşekkürü borç biliriz.

Günden güne abone kaybeden Netflix, son dönemde düzenli olarak iptal kararı alıyor. Öyle ki dün de sevilen bilim kurgu dizisi Snowpiercer'ın son sezonuyla birlikte iptal olan projeler kervanına katıldığı duyurulmuştu. Sevilen dizilerin iptali, özellikle ülkemizde artan ücretler ve Disney+'ın yükselişi, Netflix için karanlık günlerin habercisi oluyor.

Netflix'te yaprak dökümü devam ediyor: Sevilen komedi dizisi iptal edildi!

Önemli analiz şirketleri, Netflix'in bu zor günlerinin Disney+'a yaradığını düşünüyor. Analist tahminlerine göre Netflix, ikinci çeyrekte 2 milyon düşüş yaşayacak. Öyle ki şimdiden 200 bini aşkın abone, kaydını sildirip Disney+'a geçiş yaptı.

YORUMLAR
500
Hindistan'daki askeri reform planı protestoları devam ediyor - Tren seferleri iptal edildi Hindistan'daki askeri reform planı protestoları devam ediyor - Tren seferleri iptal edildi
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netflix'te yaprak dökümü devam ediyor: Sevilen komedi dizisi iptal edildi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:31 AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 01:15:25. #1.12#
SON DAKİKA: Netflix'te yaprak dökümü devam ediyor: Sevilen komedi dizisi iptal edildi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement