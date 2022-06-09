Netflix'ten bomba gibi haber: Bildiğiniz Android TV Box'ları unutun! - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix'ten bomba gibi haber: Bildiğiniz Android TV Box'ları unutun!

09.06.2022 11:17
Netflix'ten bomba gibi haber: Bildiğiniz Android TV Box'ları unutun!

Netflix, popüler Android TV Box üreticilerinden Roku'yu satın almak için uğraşıyor. Başarılı olursa artık kendi cihazlarını satabilir.

Günümüzde televizyon seyir anlayışı akıllı TV'lerin evlerimize girmesiyle baştan aşağı değişti. Bunun yanı sıra artık pek çok kişinin Netflix'ten Amazon Prime Video'ya, HBO Max'ten Disney Plus'a kadar birçok aboneliği bulunuyor.

Ortaya çıkan haberlere göre içlerinde en popüler olan Netflix, dijital akış platformu olmanın ötesini hedefliyor. Zira bazı şirketlerin yüklü miktarda hissesini satın almayı planladığı ortaya çıktı. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Netflix imzalı bir Android TV Box görebiliriz.

Netflix kendi Android TV Box modelini tanıtabilir!

Netflix yöneticilerinin popüler Android TV Box ve Stick cihazlarını üreten Roku'nun hisselerini almayı istediği ortaya çıktı. Özellikle bu şirketin son 11 ay içerisinde yüzde 80 oranında değer kaybettiği düşünülürse, oldukça karlı bir fırsata dönüşebilir.

Netflix'ten bomba gibi haber: Bildiğiniz Android TV Box'ları unutun!

İlk olarak Business Insider tarafından paylaşılan habere göre, Netflix birkaç haftadır Roku yöneticileriyle masaya oturmuş durumda. İddiaya göre şirketin tamamını satın almak istiyor. Ayrıca fiyatların olduğu seviyede kalmasını istediği için duyulmasını istemiyor.

Netflix açıkladı: Squid Game'in rekoru kırıldı!

Bir diğer iddiaya göre, bu durumu içeriden haber alıp erken davranmak isteyen Roku çalışanları olması ihtimaline karşı, tüm çalışanlar için hisse senedi alım satım penceresinin kapatıldığı belirtiliyor. Yani kimse daha sonra çıkacağını bildiği için hisse alamayacak.

Bu satın alım sürecinin ardında yatan nedenlerin başında ise dünyanın en karlı ve popüler dijital akış platformu haline gelen Netflix'in rakiplerini seçme isteği. Yani artık yalnızca Disney ve Amazon gibi akış platformlarıyla değil, direkt olarak Apple TV gibi büyük oyuncularla rekabete girmek istiyor.

Netflix'ten bomba gibi haber: Bildiğiniz Android TV Box'ları unutun!

Üstelik bu durum gerçekleştiğinde Netflix TV Box alan kişilere çeşitli abonelik hediyeleri verilerek cazip bir hale getirilebilir. Tabii tam tersi bir senaryo uygulanarak senelik veya 2 senelik satın alımlara kendi Box'ını ücretsiz bir şekilde verebilir.

Bunu başarabilmesinin en büyük anahtarı ise Roku olacaktır. Zira Roku'nun şu anda Roku Express (2019), Roku Streaming Stick 4K (2021) ve Roku Streaming Stick + gibi her türlü cihazla uyumlu çalışabilecek ürünleri bulunuyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Netflix'in kendi Android Box'ını satması durumunda almayı düşünür müydünüz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Anasınıfı öğretmeni, dünyanın akciğeri olarak değerlendirilen Amazon ormanlarını sınıfına taşıdı Anasınıfı öğretmeni, dünyanın akciğeri olarak değerlendirilen Amazon ormanlarını sınıfına taşıdı Amazon ormanlarında kaybolan İngiliz gazeteci ve Brezilyalı uzman aranıyor Amazon ormanlarında kaybolan İngiliz gazeteci ve Brezilyalı uzman aranıyor
Kaynak: Shiftdelete

Disney Plus, Amazon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netflix'ten bomba gibi haber: Bildiğiniz Android TV Box'ları unutun! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:12 Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:33:54. #1.13#
SON DAKİKA: Netflix'ten bomba gibi haber: Bildiğiniz Android TV Box'ları unutun! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement