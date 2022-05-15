Netflix'ten dev hamle: Canlı yayın özelliği üzerinde çalışıyor! - Son Dakika
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Netflix'ten dev hamle: Canlı yayın özelliği üzerinde çalışıyor!

15.05.2022 12:26
Netflix'ten dev hamle: Canlı yayın özelliği üzerinde çalışıyor!

Dünyanın en popüler video akış platformu Netflix'in canlı yayın özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı! İşte detaylar...

Popüler video akış platformu Netflix, yakın zamanda aynı ev dışında şifre paylaşımı yapan kullanıcılar için yaptırım uygulayacağını duyurmuştu. Ardından ise bazı ülkelerde yaptığı zamlardan sonra Netflix, ilk kez hızla abone kaybetmeye başladı.

Amazon Prime ve HBO Max gibi platformların yayına başlaması da Netflix'in hızla kan kaybetmesine neden oldu. Tüm bunların ardından platform hisselerinde hızlı bir düşüş yaşadı. Yaşadığı hasardan sonra Netflix 'in canlı yayın özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Hatta platformda ne gibi projelere yer vereceği bile belli olmaya başladı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

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Netflix, canlı yayın gösterileri yayınlamak istiyor!

Deadline'ın haberine göre Netflix, canlı yayın özelliğiyle stand-up ve televizyon programı gibi projeler yayınlamak istiyor. Aynı zamanda ek olarak Netflix'in yayınlanacak programlar için bir de canlı oylama sistemi getirmesi de ortaya çıkan iddialar arasında yer alıyor.

Netflix'ten dev hamle: Canlı yayın özelliği üzerinde çalışıyor!

Disney Plus da yakın zamanda senelerdir televizyonda yayın hayatına devam eden Yıldızlarla Dans adlı programı canlı olarak yayınlayacağını duyurmuştu. Netflix'in de yeni özelliğini kullanıma sunduktan sonra bu tarz eğlenceli yarışma programlarına da yer vermesi bekleniyor.

Netflix'in yeni özelliği ve projeleri hakkında daha fazla detay şimdilik belirsiz durumda. Ek olarak firmanın bu özelliğini geliştirmek için henüz ilk aşamada olduğu bilinenler arasında. Fakat platformun kaybettiği abonelerin geri kazanmak için özelliği kısa sürede getirmesi bekleniyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Netflix, canlı yayın özelliği sayesinde eski abonelerini geri kazanır mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Amazon Prime, Netflix, HBO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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