Netflix'ten karantinaya özel kısa filmler - Son Dakika

Netflix'ten karantinaya özel kısa filmler

Netflix, farklı ülkelerden ünlü sinemacıların çektiği kısa filmlerden oluşan "Homemade" içerik koleksiyonunu 30 Haziran'da yayınlayacak.

Netflix, farklı ülkelerden ünlü sinemacıların çektiği kısa filmlerden oluşan "Homemade" içerik koleksiyonunu 30 Haziran'da yayınlayacak.

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Koleksiyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sinemacıların karantina koşullarındaki deneyimlerini yansıtan 17 duygu yüklü kısa film yer alacak.

Yapımcılığını The Apartment Pictures ile Fabula'nın üstlendiği koleksiyonda Fransa, İtalya, ABD, Şili, Portekiz, Meksika, Almanya, Japonya, İskoçya, Lübnan ve İngiltere'den yapımlar bulunuyor.

Filmlerini sadece evlerindeki ekipmanları kullanarak çeken yönetmenlerin anlattığı hikayeler, günlük yaşam hakkında samimi paylaşımlardan çeşitli türlerde kısa kurgu öykülere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve karantina sürecinin farklı ülkelerde yaşamları nasıl etkilediğine mercek tutuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:11 Kaynak: AA

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