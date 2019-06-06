Netflix'ten Martin Scorsese'nin yönettiği Bob Dylan belgeseli
50 dakika önce
Taxi Driver ve Köstebek gibi filmlerin yönetmeni Oscar ödüllü Martin Scorsese, Netflix için Bob Dylan belgeseli çekti.
Taxi Driver
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:23
ve Köstebek gibi filmlerin yönetmeni Oscar ödüllü Martin Scorsese
, Netflix için Bob Dylan
belgeseli çekti.
Scorsese'nin Nobel Edebiyat
Ödüllü Amerikalı müzisyen Dylan hakkındaki belgeselinin orijinal adı "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story". 'Rolling Thunder Revue' Dylan'ın 1975 yılı sonbaharından 1976 yılı ilk baharına kadar Amerika Birleşik Devletleri
'nde (ABD
) bir çok davetli sanatçı ile birlikte gerçekleştirdiği turnenin adı.
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