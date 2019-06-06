Son Dakika Haberleri: Netflix'ten Martin Scorsese'nin yönettiği Bob Dylan belgeseli
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Netflix'ten Martin Scorsese'nin yönettiği Bob Dylan belgeseli

50 dakika önce

Taxi Driver ve Köstebek gibi filmlerin yönetmeni Oscar ödüllü Martin Scorsese, Netflix için Bob Dylan belgeseli çekti.

Netflix'ten Martin Scorsese'nin yönettiği Bob Dylan belgeseli, System.String[]
Taxi Driver ve Köstebek gibi filmlerin yönetmeni Oscar ödüllü Martin Scorsese, Netflix için Bob Dylan belgeseli çekti.

Scorsese'nin Nobel Edebiyat Ödüllü Amerikalı müzisyen Dylan hakkındaki belgeselinin orijinal adı "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story". 'Rolling Thunder Revue' Dylan'ın 1975 yılı sonbaharından 1976 yılı ilk baharına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir çok davetli sanatçı ile birlikte gerçekleştirdiği turnenin adı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:23 
Taxi Driver, Martin Scorsese, Bob Dylan, Kültür Sanat
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