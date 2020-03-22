Netflix'ten set işçilerine koronavirüs günlerinde 100 milyon dolar destek

Covid-19'un dünya genelinde en çok etkilediği sektörlerden biri eğlence ve gösteri dünyası oldu. Ülkeler genel karantinaya gitmeden önce tiyatro ve sinemaların kapılarını kapadı. Bunu sinema ve dizi sektöründe gösterime girmesi ertelenen projeler ile yapımı askıya alan projeler izledi.



İnternet üzerinden dizi, film, televizyon programı gibi içerikler sağlayan platform Netflix de Stranger Things, The Witcher ve Russian Doll gibi dizilerinin çekimlerine yeni koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için ara verdi.