Netflix'ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak yeni özellik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Netflix'ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak yeni özellik - Son Dakika

Netflix'ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak yeni özellik

6 saat önce

Online dizi ve film platformu Netflix'in izleyicileri, Türkiye'de üretilen orijinal ve lisanslı yapımlara bundan sonra "Made in Turkey" koleksiyonuyla daha hızlı erişim sağlayabilecek.

Netflix'ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak yeni özellik, System.String[]

Online dizi ve film platformu Netflix'in izleyicileri, Türkiye'de üretilen orijinal ve lisanslı yapımlara bundan sonra "Made in Turkey" koleksiyonuyla daha hızlı erişim sağlayabilecek.

Netflix tarafından bugün kullanıcılara yeni bir içerik koleksiyonu sunuldu. İzleyiciler, bu koleksiyon sayesinde Türkiye'de üretilen orijinal ve lisanslı yapımları tek bir başlık altında görebilecek.

"Made in Turkey" başlığıyla sunulan içeriklere, 190 ülkedeki 167 milyonu aşkın üye tarafından hızlı ve kolay erişim sağlanabilecek.

Türkiye'de üretilen yapımların dünyaya tanıtılmasını hedefleyen ve "netflix.com/MadeInTurkey" adresinden ulaşılabilen koleksiyonu, Netflix üyesi olmadığı halde içerik listesini görmek isteyen kişiler de ziyaret edilebilecek.

Web arayüzündeki navigasyon menüsüne "Türk dizileri" ve "Türk filmleri" seçeneklerini de ekleyen Netflix'in içerik kütüphanesinde, "Hakan: Muhafız", "Atiye" ve "Rise of Empires: Ottoman" gibi Netflix orijinal yapımlarına ek olarak "Organize İşler: Sazan Sarmalı", "Ezel", "Leyla ile Mecnun", "Ayla", "Diriliş: Ertuğrul", "Arif v 216" ve "Masum" gibi birçok yapım bulunuyor.

Türkiye'de üretilen yapımlar, Netflix üyeleri tarafından farklı dillerdeki alt yazı ve dublaj seçenekleriyle izlenebiliyor.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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