Netflix'ten 'Türkiye' açıklaması - Son Dakika

Netflix'ten 'Türkiye' açıklaması
NETFLİX, Türkiye'deki üyelere ve kreatif camiaya derinden bağlılıklarını sürdürdüklerini açıkladı.
NETFLİX, Türkiye'deki üyelere ve kreatif camiaya derinden bağlılıklarını sürdürdüklerini açıkladı.
Netflix'ten yapılan yazılı açıklamada, "Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:54 Kaynak: DHA
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