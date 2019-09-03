Son Dakika Haberleri: Netflix'ten Türkiye'den çekilme tartışmalarıyla ilgili açıklama: Görüşmelerimizi sürdürüyoruz
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Netflix'ten Türkiye'den çekilme tartışmalarıyla ilgili açıklama: Görüşmelerimizi sürdürüyoruz

7 saat önce

Netflix'ten Türkiye'den çekilme tartışmalarıyla ilgili açıklama

Netflix'ten Türkiye'den çekilme tartışmalarıyla ilgili açıklama: Görüşmelerimizi sürdürüyoruz, System.String[]

Netflix Türkiye, son dönemde ülkeden çekilme tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.


Netflix, duyurusunda RTÜK'e lisans başvuru sürecenin başlatıldığını belirterek "Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz, yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:23 
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