Netflix'ten Türkiye'den çekilme tartışmalarıyla ilgili açıklama: Görüşmelerimizi sürdürüyoruz
7 saat önce
Netflix'ten Türkiye'den çekilme tartışmalarıyla ilgili açıklama
Netflix Türkiye, son dönemde ülkeden çekilme tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Netflix, duyurusunda RTÜK'e lisans başvuru sürecenin başlatıldığını belirterek "Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz, yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:23
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