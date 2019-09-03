Netflix Türkiye'den çıkıyor mu? RTÜK'ten Netflix açıklaması
1 saat önce
Avukat ve dijital hakları aktivisti Prof. Dr. Yaman Akdeniz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumlarda Amerika merkezli şirketin Türkiye'den çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti
İnternet üzerinden dizi, film ve video içerik hizmeti veren Netflix'in yeni yönetmelik kapsamında RTÜK'e lisans başvurusunda yapmadığı ileri sürüldü fakat RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bu iddiayı yalanladı.
Avukat ve dijital hakları aktivisti Prof. Dr. Yaman Akdeniz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumlarda Amerika merkezli şirketin Türkiye'den çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:08
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