Fatih Terim'in belgeseli çekiliyor. Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında belgeseli çekeceğini duyurdu. Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te" ifadeleri kullanıldı.
Netflix Türkiye'nin paylaşımını alıntılayan Terim ise "Kameraları, ışıkları hazırla @netflixturkiye başlıyoruz..." paylaşımında bulundu.Fatih Terim'in bu paylaşımı dakikalar içinde büyük etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › Netflix Türkiye duyurdu: Fatih Terim'le belgesel çekiliyor - Son Dakika Spor