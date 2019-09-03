Son Dakika Haberleri: Netflix türkiye: lisans başvuru sürecimizi başlattık
Son Dakika Ekonomi Haber

Netflix türkiye: lisans başvuru sürecimizi başlattık

8 saat önce

Netflix Türkiye, internet yayınlarına yönelik getirilen "yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere" lisans başvuru sürecini başlattıklarını açıkladı.

Netflix türkiye: lisans başvuru sürecimizi başlattık, System.String[]

Netflix Türkiye, internet yayınlarına yönelik getirilen "yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere" lisans başvuru sürecini başlattıklarını açıkladı.

Neftflix Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık.

"Türkiye'de sayıları gittikçe artan 1.5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye'den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz.

"Bu nedenle bir yandan Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

"Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek."

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı
Bakan Soylu: Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu Netflix Türkiye'den çekilme iddialarına ilişkin yeni bir açıklama daha geldi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:51:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Netflix türkiye: lisans başvuru sürecimizi başlattık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]