Netflix Türkiye'nin haziran ayı içerikleri belli oldu! - Son Dakika
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Netflix Türkiye'nin haziran ayı içerikleri belli oldu!

31.05.2022 18:38
Netflix Türkiye'nin haziran ayı içerikleri belli oldu!

Netflix, her ay yeni dizi ve filmleri abonelerine sunmaya devam ediyor. Son olarak Netflix Türkiye'nin haziran ayı içerikleri belli oldu.

2019'un sonlarında patlak veren koronavirüs nedeniyle uzunca bir süre evde kaldık. Bu süreçte video akış platformları son derece yaygınlaştı. Bu hizmetlerden birisi de Netflix. Platform, her ay yeni dizi ve filmleri abonelerine sunmaya devam ediyor. Son olarak Netflix Türkiye'nin haziran ayı filmleri ve dizileri belli oldu.

Netflix Türkiye, Haziran 2022 dizileri ve filmleri

Netflix Türkiye, haziranda abonelerinin beğenisine sunacağı içerikleri açıkladı. Buna göre 3 Haziran'da platforma kadrosunda Birce Akalay, İrem Sak ve Miray Daner gibi oyuncuların bulunduğu Kuş Uçuşu dizisi eklenecek.

20 Haziran'da Boran Kuzum ve Pınar Deniz gibi isimlerle dikkat çeken yerli film Aşkın Kıyameti abonelerin karşısına çıkıyor. Ayrıca 2 Haziran'da Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen ve Lucas Lynggaard Tønnesen gibi isimleri bünyesinde barındıran Borgen: Power & Glory ekranlara gelecek.

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Tarihler 8 Haziran'ı gösterdiğinde Adam Sandler'ın başrolünde olduğu Komedi/Dram filmi Hustle yayına girecek. 10 Haziran'da ise merakla beklenen Peaky Blinders, altıncı yani final sezonuyla son kez izleyici karşısına çıkacak.

14 Haziran'da Jennifer Lopez'in Jennifer Lopez: Halftime adlı belgeseli Netflix'e geliyor. 16 Haziran'da Love & Anarchy ikinci sezonuyla, bir gün sonra da Spiderhead yayına giriyor.

Netflix Türkiye'nin haziran ayı içerikleri belli oldu!

Üçüncü sezonu heyecanla beklenen The Umbrella Academy 22 Haziran'da yayınlanacak. La Casa de Papel: Kore ise tam iki gün sonra platforma gelecek. Aynı gün Torontolu Adam ve ikinci sezonuyla Angry Birds: Yaz Çılgınlığı yayına girecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Netflix Türkiye'nin Haziran 2022 içerikleri nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Netflix Türkiye'nin haziran ayı içerikleri belli oldu! - Son Dakika


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