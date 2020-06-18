Netflix Türkiye Verilerini Yalanladı: Yakında Gerçekler Ortaya Çıkacak! - Son Dakika

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük film ve dizi platformlarından bir tanesi olan Netflix Türkiye verilerini yalanladı. Çok ciddi bir izlenme sayısına sahip olan bu platform her çeyrekte ülkeler için abone sayısı ve gelir açıklaması yapıyor. Türkiye açıklamasını ise henüz yapmadı.



Salgının artmasıyla birlikte herkes eve kapandı ve Netflix gibi platformlar çok büyük değer kazandı. Özellikle de Asya gibi bölgelerde tahmin edilenden çok daha yukarılarda abone sayısına ulaşıldı. Türkiye için de yine aynı pozitif abone sayısı ve gelir açıklamaları yapılmıştı.



Netflix Türkiye verileri yanıltıcı olabilir



Alanında sayılı platformlardan olan CompariTech, yayınladığı raporda 2020'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de 200 bin civarında kişinin yeni Netflix abonesi olduğunu açıklamıştı. Böylece şirketin Türkiye'deki abone sayısının 1.7 milyonu geride bıraktığı ifade edildi. İşin tuhaf tarafı ise Netflix bunu kabul etmiyor.



Konuya ilişkin açıklama yapan Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş, "Kamuoyunun yalnızca Netflix tarafından yapılan resmi açıklamaları dikkate almasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Böylece Netflix, verileri resmi olarak reddetmiş oldu.



Netflix ile ilgili yapılan genel açıklamalarda, resmi ağızlardan konuşma yapılmasının beklendiği söylendi. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda şirket gerçek verileri açıklayacaktır. Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş kısa süre içerisinde her şeyin netlik kazanacağını ifade etti.