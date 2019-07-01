Son Dakika Haberleri: Netflix Türkiye'ye yeni iletişim ajansı
Son Dakika Teknoloji Haber

Netflix Türkiye'ye yeni iletişim ajansı

59 dakika önce

Netflix, Türkiye'deki marka ve kurumsal iletişim çalışmalarını Communication Partner ile yürütme kararı aldı.

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Dünya genelinde 130 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan online film ve dizi platformu Netflix, Türkiye'deki marka ve kurumsal iletişim çalışmalarını Communication Partner ile yürütme kararı aldı.

Bağımsız ajanslar ağı aracılığı ile İstanbul'un yanı sıra 8 ilde daha hizmet veren Communication Partner'ın müşteri portföyünde 22 marka bulunuyor. Danışmanlık ve uygulama hizmetlerini PR, pazarlama iletişimi ve marka yönetimi, değişim yönetimi ve iç iletişim, sosyal medya yönetimi ve etkinlik yönetimi başlıklarında toplayan ajans ICCO Türkiye Temsilcisi ve İDA Üyesi.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:33 Kaynak: Bültenler
netflix, türkiye, film, Teknoloji
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