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Netflix ve Apple TV Yıldızı Kevin Muñoz işkence ile öldürüldü - Son Dakika

Netflix ve Apple TV Yıldızı Kevin Muñoz işkence ile öldürüldü

23 yaşındaki Kolombiyalı aktör Kevin Andres Munoz Tovar, işkence gördükten sonra satırla öldürüldü. Munoz'un cesedi, elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bulundu. Cinayetle ilgili olarak 19 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Munoz, Netflix'in 2020 yapımı Lavaperros filminde yer almıştı. Cinayetin nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ve araştırmalar devam ediyor.

Netflix ve Apple TV Yıldızı Kevin Muñoz işkence ile öldürüldü
23.11.2023 - 14:18,
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23 yaşındaki Netflix ve Apple TV yıldızı Kevin Munoz, işkence görmüş ve satırla öldürülmüş halde bulundu. Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan oyuncunun cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

"VATANDAŞLARIN İHBARIYLA BİR KİŞİ YAKALANDI"

Polis şefi yerel medyaya yaptığı açıklamada "Valle Polis Departmanı, vatandaşlar tarafından zamanında sağlanan bilgiler sayesinde, cinayetle ilgili olarak 19 yaşındaki bir adamın yakalanmasını başardı" derken cinayetin hangi sebepten dolayı işlendiği ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.

Netflix ve Apple TV Yıldızı Kevin Muñoz işkence ile öldürüldü

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kevin, 2020 Netflix filmi Lavaperros'ta (Köpeklerin Yıkandığı Yer) yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Film, finansal sıkıntı içindeki bir adamın onu öldürmeye çalışan bir tefeciyle olan çatışmasını ele alıyor. Oyumcunun ölümü hayranlarını yasa boğdu. Genç oyuncunun ölümüyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

Netflix ve Apple TV Yıldızı Kevin Muñoz işkence ile öldürüldü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Cinayet

Apple, Cinayet, 3. Sayfa, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Cinayet Netflix ve Apple TV Yıldızı Kevin Muñoz işkence ile öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netflix ve Apple TV Yıldızı Kevin Muñoz işkence ile öldürüldü - Son Dakika
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